Grèce: grève générale et manifestations contre l'explosion du coût de la vie

Manifestation à Athènes contre la hausse des prix et pour réclamer une hausse des salaires à l'occasion d'une grève générale de 24 heures, le 6 avril 2022.

Administrations fermées, transports en commun paralysés. En Grèce, quelque 10 000 manifestants se sont réunis au cœur de la capitale, dans un contexte de grève nationale générale ce mercredi 6 avril, à l'appel en particulier des deux principaux syndicats de salariés du pays. Les participants appelaient notamment à une revalorisation des salaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Principal motif d'insatisfaction : l'inflation et la vie chère. En février, l'inflation annuelle en Grèce a atteint un pic de plus de 7% – la progression la plus forte en 25 ans – en raison notamment de la flambée des prix de l'énergie.

Depuis septembre, le gouvernement grec a dépensé plus de 3,5 milliards d'euros pour amortir cette hausse pour les particuliers et les entreprises. Des aides qui n'ont donc pas empêché l'inflation de s'envoler.

Kiriakos Psitopoulos, chauffeur de taxi, évoque la question de l'essence :

Un exemple tout simple. Avant, je mettais 20 euros d'essence par jour dans mon taxi. Maintenant, pour le même nombre de kilomètres, il m'en faut 40. Mes coûts ont été multipliés par deux

La flambée des prix de l'énergie, par ricochet, impacte les produits de tous les jours, comme le souligne cette étudiante qui dit être à présent obligée de travailler en parallèle dans un magasin de vêtements pour boucler ses fins de mois.

L'électricité, les produits comme le pain ou le fromage... En fait, absolument tout a augmenté. Avec seulement 500 ou 600 euros par mois, on ne peut plus s'en sortir

Christos se présente d'un simple prénom. Lui qui appartient à un syndicat des métiers du livre précise que ces derniers mois, les factures d'électricité ont été multipliées au moins par deux.

Cette situation renforce le contraste de plus en plus important entre les élites, qui prennent tout l'argent, et le peuple, à qui il ne reste rien. C'est pour cela que nous sommes dans la rue

De quoi lui donner d'ailleurs l'impression que la crise économique n'a jamais véritablement pris fin en Grèce.

►À relire : En Grèce, une importante manifestation contre l'inflation à Athènes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne