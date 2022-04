La recherche d'«escorts girls» ukrainiennes sur des sites irlandais explose, des ONG alertent

Le président ukrainien s’est exprimé devant le Parlement irlandais ce mercredi matin, à distance, comme il l’a déjà fait avec plusieurs pays. Les ONG irlandaises en profitent pour alerter le gouvernement sur un phénomène récurrent depuis quelques jours. Le nombre d'hommes à la recherche d'escortes ukrainiennes sur des sites irlandais explose. Plusieurs associations ont lancé une campagne pour s'assurer que l'aide humanitaire est bien sécurisée.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Certains sites irlandais d’escorts ont enregistré 250% de hausse pour des recherches de femmes ukrainiennes. Pour y remédier, des organisations viennent de lancer une campagne pour alerter le gouvernement, menée par Jennifer Flynn McCarthy, qui est la porte-parole du Conseil national des femmes.

« Le site encourage les gens à exploiter directement des femmes ukrainiennes, dit-elle; impliquant que les Ukrainiennes ne profitent pas du porno contrairement à la prostitution. C’est choquant ! La prostitution et le trafic se nourrissent du désespoir. Évidemment que ces femmes feraient n’importe quoi pour survivre. »

Des cas de chantage signalés

Et ce qui inquiète Denise Charlton, directrice du Conseil national des migrants, c’est que ces femmes soient entraînées dans des réseaux de prostitution desquels il est plus difficile de les sortir : « En Irlande les chiffres sont particulièrement choquants parce que la plupart des transactions se font en ligne. Vous pouvez vous commander une jeune femme dans n’importe quelle chambre d’hôtel du pays, ça ne se voit plus sur le trottoir. Ce sont des sommes d’argent colossales pour le crime organisé ! »

Les organisations appellent aussi le gouvernement à mieux vérifier les profils des Irlandais qui proposent d’héberger des Ukrainiens chez eux. Des cas de chantage en échange de rapports sexuels ont déjà été signalés.

