Reportage

Le Donbass à nouveau enjeu et cœur des affrontements entre Kiev et Moscou

Des secouristes transportent un fragment de missile après un bombardement dans une rue de Donetsk, dans le territoire sous le gouvernement de la République populaire de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, mardi 5 avril 2022. AP - Alexei Alexandrov

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Russie se renforce pour « prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass », dans l'est de l'Ukraine, et réaliser « un pont terrestre avec la Crimée », annexée par Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Contrairement au territoire russe où les conséquences militaires concrètes de « l’opération spéciale » sont quasi-invisibles, le Donbass qui vivait ces dernières années dans un conflit d’une intensité plus basse, se retrouve à nouveau enjeu et cœur des affrontements, y compris à Donetsk.