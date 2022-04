Ukraine: à l'hôpital de Zaporijia, chaque jour de nouveaux blessés du front

Avec nos envoyés spéciaux à Zaporijia, Anastasia Becchio et Boris Vichith

« Gloire à l'Ukraine ! », lance Sviatoslav Vakartchouk, en entrant dans une chambre d'hôpital. Le rockeur le plus populaire d'Ukraine, qui s'est engagé dans la défense territoriale de son pays, poursuit sa tournée pour soutenir le moral des troupes.

L'un des patients a un bras amputé, un autre dort profondément. Un troisième est alité, un drain posé sur sa jambe. Il explique ce qui lui est arrivé :

On n'a pas eu de chance. On a dû se battre contre une unité qui avait beaucoup de matériel, alors que nous avions très peu d'armement pour les repousser. Trois d'entre nous ont été blessés, un seul y a échappé. C'est lui qui nous a tous tirés de là. J'avais une grosse hémorragie sur la jambe gauche, et l'os de ma jambe droite était cassé. Je ne pouvais plus me déplacer