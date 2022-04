Guerre en Ukraine: à l’arrière du front, les agriculteurs participent aussi à l’effort de guerre

Reportage

En Ukraine, les travailleurs agricoles sont les seuls à pouvoir être exemptés de rejoindre les rangs de l’armée. Les exploitations ont reçu l’autorisation exceptionnelle de conserver de la main d’œuvre pour commencer les semailles. Des hommes qui ne seront pas envoyés au front mais qui travailleront dans les champs, entre deux alertes aux bombardements aériens. L’Ukraine partage avec la Russie 30% des exportations de blé, c’est aussi le 4e exportateur mondial de maïs. Reportage dans la région de Vinnytsia, au centre du pays.

Avec nos envoyés spéciaux, Marie Normand et Julien Boileau

Des champs à perte de vue, du blé, de l’orge, du tournesol et des routes de terre protégées par des barrages de sacs de sable. Le front est loin mais Victor garde son fusil de chasse près de lui, au cas où. Et il ne s’est pas encore habitué à l’étrange ballet au-dessus de son tracteur.

« Souvent, les avions militaires et les hélicoptères volent ici à très basses altitude, juste au-dessus des maisons, au-dessus des tracteurs, raconte-t-il. Est-ce que sont des Ukrainiens ou pas, on ne sait pas vraiment ! On pense que ce sont nos avions, qu’ils nous protègent et que nous ne serons pas touchés. »

Nourrir le pays

Mardi 5 avril, ce sont les débris d’un missile russe qui sont tombés dans son champ, intercepté par le système de défense aérien. Victor n’a pas été mobilisé. Sa mission à lui est de planter du maïs sur sa parcelle de 30 hectares, pour nourrir le pays, voire pour exporter le surplus dans quelques mois.

Ici, chacun tente aussi d’aider les zones les plus touchées par la guerre. La voiture de Boris est remplie de cagettes de pommes et de céréales qui partiront dans la région de Kiev. « La dernière fois j’en ai amenées à Kharkiv, et cette fois ça part vers Irpin et Boutcha. On est inquiets de ce qui va se passer maintenant. C’est le calme avant la tempête. Il semble que Dnipro et Zaporijia vont être attaquées massivement. »

L’est de l’Ukraine, que les autorités ont appelé les habitants à évacuer, avant une possible offensive majeure de la Russie.

Boris livre une partie de sa précédente récolte aux régions les plus touchés par la guerre. Ses pommes seront livrées à Irpin et Bucha ce jeudi 7 avril. © Marie Normand/RFI

