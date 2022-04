Ukraine : à l'ONU, le front uni face à l'invasion russe commence à s'effriter

Le résultat des votes de l'Assemblée générale des Nations unies sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, le 7 avril 2022 à New York. © ANDREW KELLY/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Russie, accusée de violer de façon grave et systématique les droits humains en Ukraine, ne siégera plus au Conseil des droits de l’homme – une institution dont la mission est justement de protéger ces droits. Lors d’un vote à l’Assemblée générale ce jeudi, l’ONU a suspendu Moscou de son siège dans ce Conseil. Avec 93 voix favorables, le texte a obtenu la majorité des deux tiers. 24 pays ont toutefois voté contre cette résolution proposée par les Etats-Unis et 58 se sont abstenus.