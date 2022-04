Marioupol: le témoignage d'Olga, infirmière à l'hôpital de la ville

Reportage

Selon des informations officielles venues du ministère de la Défense à Moscou, l'armée russe et les forces des séparatistes du Donbass étaient ce jeudi matin à 200 mètres d'une des dernières poches de résistance de Marioupol, sans doute la plus importante. À savoir l'usine sidérurgique d'Azovstal. Dans la ville, la situation humanitaire reste précaire, mais commence à se stabiliser. Notre consœur Anissa El Jabri s'y est rendue, accompagnée par les soldats séparatistes pro-russes. Reportage à l'hôpital.

Avec notre envoyée spéciale à Marioupol, Anissa El Jabri

À peine la porte franchie avec les séparatistes pro-russes qui nous accompagnent, deux autres soldats dans l'entrée. Ils scrutent les passeports de deux femmes.

Ce sont eux, qui vérifient les allers et venues dans l'hôpital ; eux, qui désormais assurent le ravitaillement.

Olga est infirmière.

Ils ont apporté des médicaments, mais pas tout, bien sûr. L'essentiel est de toute façon pour le service de chirurgie, puisque c'est là que se trouve la majeure partie du travail. Les médecins courent partout. Pour l'essentiel, c'est du personnel qui vient de Donetsk maintenant. Et c'est très bien qu'ils soient venus. Parce que là, nos pauvres médecins tombaient d'épuisement

Olga n'a pas bougé de son poste depuis le début. Même si anti-douleurs et anti-coagulants manquent encore.

Nous avons travaillé sous les bombardements, accouché des bébés, fait des césariennes... Il n'y a plus personne, dorénavant, dans le service de gynécologie. Il ne reste plus que moi. Mais je ne fais pas que soigner les femmes et les malades : désormais, je m'occupe aussi des blessures. Je fais tout

« Là, maintenant, c'est calme, ajoute Olga, mais il y a eu d'énormes tirs, tout à l'heure. Et au début des combats, c'était incroyablement difficile. Les fenêtres sont brisées dans les salles d'opération, il y a de la casse partout. Nous avons énormément de blessés. Toutes les salles, toutes les chambres sont remplies. Et nous, le personnel médical, nous sommes tous mélangés tous services confondus. On fait tout. »

Un mois qu'Olga dort dans cet hôpital avec ses enfants. L'infirmière ne sait toujours pas, d'ailleurs, si sa maison dans une zone en proie aux combats encore violents est restée debout, ou détruite, comme presque toute la ville.

Je ne suis pas rentrée chez moi depuis un mois, c'est impossible. Avec ma famille, nous vivons près de la mer, à Novoslobodka. Nous ne pouvons pas y aller, car il y a toujours des combats, pas loin dans l'usine. Nous n'avons pas le droit de rentrer chez nous, donc je ne sais même pas si nous avons encore une maison ou si elle n'y est plus. Je prévois d'emmener mes autres enfants en Russie, parce que mon fils est déjà là-bas. Je les y emmènerai dès que possible. Nous entamons notre deuxième mois sans domicile, nous vivons à l'hôpital. J'ai trouvé des vêtements ici. On nous a donné des rations pour aider le personnel médical, une fois par mois. Nous n'avons donc pas faim. Des filles nous font de la soupe. Il y a de la nourriture, Dieu merci. Sinon ça va. De toute façon, on est maintenant habitués à tout Audio: Olga, infirmière à l'hôpital de Marioupol Anissa El Jabri

La prise de la ville plus longue qu'espérée ? Prendre le contrôle intégral de Marioupol, de son port et de la zone industrielle sidérurgique du groupe Azovstal « prendra du temps », a déclaré ce jeudi Edouard Bassourine, représentant des forces séparatistes de Donetsk, à l'antenne de la chaîne russe Pervyi Kanal. « Comment se représenter la zone industrielle ? C'est une ville dans la ville, et il y a plusieurs niveaux souterrains datant de la période soviétique, ce n'est pas possible de bombarder d'en haut, il faut nettoyer sous terre », a-t-il justifié à destination du public russe. Un peu plus tôt, M. Bassourine avait estimé à 3 000 ou 3 500, le nombre de soldats ukrainiens potentiellement mobilisés, plus un nombre indéterminé d'habitants ayant pris les armes. Le nombre d'éléments, en face, pourrait donc selon lui « être bien plus important ». Les forces ukrainiennes « se sont préparées, elles connaissent mieux le terrain que nous, ça n'a aucun sens d'évoquer une date ou un calendrier », martèle-t-il, précisant qu'il convenait de trouver, de bloquer tous les accès aux artères souterraines, et d'attendre la reddition. Enfin, le représentant séparatiste a indiqué que des poches de résistance subsistaient également dans le centre-ville de Marioupol. L'armée russe et ses alliés séparatistes assiègent la ville depuis des semaines et font, de fait, face à une résistance acharnée. RFI avec agences

