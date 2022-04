«Passeports dorés»: Bruxelles menace de saisir la justice contre le système maltais

Bruxelles demande une nouvelle fois à Malte de mettre fin à son système de « passeports dorés », des passeports concédés à de riches investisseurs en échange de paiements. Après des mois de bras de fer, la Commission européenne menace désormais de porter l'affaire devant la cour de justice de l'Union européenne.

C'est le Parlement européen qui a repris l'initiative sur ce dossier début mars par un vote pour l'interdiction des passeports dorés. Les eurodéputés veulent mettre fin à ce dispositif d'ici 2025 et souhaitent une application stricte des règles de résidence aux ressortissants de pays tiers, notamment les Russies et Biélorusses soumis aux sanctions internationales.

Plusieurs pays membres ont recours à ces passeports et visas dorés : Malte, Chypre, la Bulgarie, la Grèce ou encore le Portugal. Et selon des estimations de l'UE, au moins 130 000 personnes ont ainsi obtenu un passeport de l'Union, ce qui a rapporté 21,8 milliards d'euros pour les capitales qui les offrent.

Malte dans le collimateur

La Commission européenne a envoyé à La Valette ce que l'on appelle un « avis motivé », une nouvelle étape dans la procédure d'infraction ouverte en octobre 2020 contre Malte et Chypre.

Malte dispose de deux mois pour réagir. Passé ce délai et faute de réponse satisfaisante, la justice pourrait être saisie. Certes, Malte a suspendu début mars l'octroi de ces passeports dorés aux ressortissants russes et biélorusses -la Commission salue d'ailleurs un « premier pas positif »- mais regrette que l'île continue d'utiliser ce système pour d'autres nationalités.

Poursuivre le dialogue

Le gouvernement maltais n'a pas tardé à s'exprimer : il souligne que l'octroi de la citoyenneté relève de la compétence nationale d'un État mais promet de maintenir un dialogue ouvert avec la Commission.

De son côté, même si la procédure d'infraction n'a pas été levée, Chypre n'accorde plus ce type de naturalisation depuis octobre dernier. Un dialogue avait également été engagé avec la Bulgarie. Depuis le 24 mars, le Parlement bulgare a mis fin à ces pratiques.

Un encouragement au crime organisé

Ce système de passeport permet à des personnalités fortunées d'acquérir un passeport européen et de se déplacer ou de s'installer librement dans les pays de l'UE. Or, ces dispositifs sont soupçonnés de favoriser la corruption et le blanchiment d'argent. Ils avaient été dénoncés par deux ONG, Transparency International et Global Witness, en 2018.

En janvier 2019, la Commission européenne avait à son tour tiré la sonnette d’alarme, dénonçant une pratique qui profitait notamment au crime organisé, selon Bruxelles.

