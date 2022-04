Ukraine: à Zaporijjia, le théâtre se mobilise pour l'effort de guerre loin du front

Evguenia Selichtcheva coud des sacs de couchage et des gilets pare-balles pour les militaires à Zaporijjia, le 7 avril 2022.

Si les sirènes rythment la vie des habitants de Zaporijjia, située à 250 km à l’ouest de Marioupol, est pour l’instant relativement épargnée par les combats. Mais la ville participe pleinement à l’effort de guerre. Elle accueille chaque jour quelques milliers de personnes qui ont pu s’enfuir de Marioupol et des territoires occupés par l’armée russe où se déroulent des combats. Une bonne partie de la population est mobilisée.

Avec nos envoyés spéciaux à Zaporijjia, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Dans le poste de radio de l’atelier des costumières, les informations sur la guerre ont remplacé la musique. Après le 24 février et le début de l’invasion russe, Evguenia Selichtcheva a entamé une nouvelle carrière.

Elle coud désormais des sacs de couchage et des gilets pare-balle pour les militaires : « Comme vous le voyez sur le mannequin, nous avons fait des poches, pour les munitions. Je ne connais pas très bien les termes militaires, je ne m’y suis jamais intéressée, je suis plus habituée à coudre des costumes de théâtre. À l’intérieur, nous avons une poche pour y mettre une plaque, qui doit protéger nos gars. »

Le patron d'un gilet pare-balle utilisé par les costumiers du théâtre de Zaporijjia en Ukraine, le 7 avril 2022. © Anastasia Becchio/RFI

Participer à l'effort même à l'arrière

En cas de guerre, les contrats des théâtres ukrainiens prévoient qu’ils participent à l’effort de guerre. Alexandre Fortous, acteur et metteur en scène, ne ménage pas ses efforts pour trouver du tissu résistant et approvisionner l’armée : « Tous les jours, je transporte dans mon coffre des choses dont je ne soupçonnais même pas l’existence, il y a encore un mois, comme des lunettes tactiques, des rangers, etc. »

Comme tous les hommes âgés de 18 à 60 ans, Alexandre peut être appelé à aller combattre mais, sans expérience militaire, il estime être plus utile aujourd’hui à l’arrière-front.

