Ukraine: Borodyanka, petite ville devenue le symbole des destructions russes

Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, le 6 avril 2022. AFP - GENYA SAVILOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Ukraine prend la mesure, jour après jour, de l'ampleur des destructions et de la tragédie humaine, après les retraits de l'armée russe. À Boutcha, le bilan officiel dépasse désormais les 300 morts, et le maire de la commune toute proche de Hostomel a annoncé que 400 de ses administrés étaient portés disparus. Un peu plus loin, à Borodyanka, à 40 kilomètres au nord-ouest de Kiev, les travaux de déblaiement ont commencé.