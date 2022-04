Ukraine : l'UE prend de nouvelles sanctions contre la Russie, dont un embargo sur le charbon

Après presque une semaine de discussions, les 27 États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un cinquième train de sanctions contre la Russie. Pour la première fois, l'UE s'attaque au secteur énergétique russe en décidant d'un embargo sur le charbon russe. Un paquet de sanctions assez conforme à ce qui avait été proposé par la Commission européenne.

Les 27 États membres se sont mis d'accord jeudi 7 avril sur un embargo unique sur le charbon russe, mais pas sur le pétrole ni sur le gaz. Le charbon russe représente 45% des importations de l'UE. C'est un chèque de 4 milliards d'euros par an qui ne rentrera plus dans les caisses russes, selon la Commission européenne. Le temps de rompre les contrats, sur une base légale, cet embargo entrera en vigueur au début du mois d'août prochain.

Au-delà du secteur énergétique, ce paquet de sanctions vise aussi les transports. Interdiction désormais aux navires russes de pénétrer dans les ports de l'Union. Quant aux transporteurs routiers russes et biélorusses, ils ne pourront plus rouler sur les routes européennes, explique notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry.

Pour frapper et saper encore un peu plus l'industrie russe, il sera par ailleurs impossible d'exporter vers la Russie des biens de haute technologie, des semi-conducteurs par exemple, cela représente un montant de 10 milliards d'euros.

En parallèle, les avoirs de plusieurs nouvelles banques russes vont être gelés. Et enfin, la liste noire de l'UE de personnalités russes s'allonge de plus de 200 noms d'individus, dont font partie des oligarques et les deux filles de Vladimir Poutine, et de 18 entités. Les personnes et entités qui figurent sur la liste noire européenne sont sanctionnées par une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel de leurs avoirs.

Dans le même temps, l'UE a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, qui serait porté à un total de 1,5 milliard d'euros depuis le début de l'invasion russe le 24 février, alors que les Occidentaux s'attendent à une offensive sur l'est de l'Ukraine.

Cette somme sert à rembourser les fournitures d'armements prélevées par les États membres sur leurs stocks. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a pressé jeudi les alliés occidentaux de fournir plus d'armes à son pays « maintenant » pour repousser l'armée russe.

