Ukraine: rencontre avec les habitants de Marioupol, coupés du monde depuis plus d'un mois

Des bombardements ont eu lieu mercredi à Severodonetsk et à Roubijne, faisant au moins un mort dans ces localités de l'est de l'Ukraine, selon le gouverneur du Loughansk qui appelle les civils à fuir immédiatement. La région est sous contrôle ukrainien, mais pour combien de temps encore alors que les forces russes font désormais de l'Est leur priorité ? Les autorités de Kiev craignent que les combats ne soient aussi dévastateurs qu'ils ne l'ont été à Marioupol, assiégée, bombardée, comme coupée du monde depuis plus d'un mois. Reportage avec les soldats séparatistes qui contrôlent désormais une grande partie de la ville.

Huit check-points séparent Donetsk, la capitale de la république autoproclamée du Donbass de Marioupol, huit contrôles franchis avec les séparatistes pro-russes qui accompagnaient ce déplacement, raconte notre envoyée spéciale.

Avant de voir Marioupol encore en proie aux combats, on l’entend : un feu roulant perpétuel, des obus sans cesse, un roulement sourd régulier chaque poignée de minutes. Dans certains endroits de la ville le bruit est assourdissant ; parfois ce sont des tirs d’artillerie plus légers mais à Marioupol, plus personne n’y prête attention.

Femmes, enfants, personnes âgées, depuis quelques jours ils émergent des caves et des abris. Certains y sont restés trois semaines. Ils errent au milieu des gravats dans un décor de ruines, aucun immeuble, aucune maison n’ont été épargnés. Vitres brisées, immeubles noircis par les incendies, étages détruits, carcasses de véhicules calcinés... Sur certaines entrées on distingue encore, tracés à la peinture blanche, ces quelques mots : « Ici vivent des enfants ». Seules les églises ont été épargnées.

« Dites-nous ce qu’il se passe dans le monde »

On rencontre le plus souvent les habitants lors des distributions d’aide humanitaire effectuées par l’armée. Des cartons distribués par des soldats marqués du « Z » de « l’opération spéciale », comme dit le Kremlin. Certains font plusieurs kilomètres à pied pour les trouver et repartent avec parfois des piles de cartons dans des landaus de bébé. Beaucoup ont les mains et le visage noircis car ils sont nombreux à cuisiner sur des feux de bois à l’extérieur des immeubles. Il n’y a plus d’électricité, plus d’eau. Il faut chercher dans la ville ; on envoie parfois les adolescents avec des bidons de 5 litres à remplir.

Parce qu’il n y a plus non plus de téléphone ni d’internet, dans cette ville coupée de tout, on demande aux journalistes : « Dites-nous ce qu’il se passe dans le monde.. Est-ce que la paix va venir ? ». Ils sont nombreux aussi à donner des petits bouts de papier, avec un numéro de téléphone, celui de proches à joindre, en Russie ou en Ukraine. Dans ces quelques lignes griffonnées à la hâte qui m’ont été transmises, ces quelques mots : « Je suis vivant. J’ai besoin d’aide ».

