À la Une: trente ans après le début de la guerre, Sarajevo a-t-elle changé d’ère?

Revue de presse des Balkans

Publicité Lire la suite

Le 6 avril 1992, la communauté internationale reconnaissait l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine et les forces serbes bombardaient Sarajevo depuis les collines surplombant la ville. Trente ans plus tard, la ville a commémoré le début de la guerre avec un programme considérablement réduit par rapport à 2012. En cause : deux ans de pandémie et une instabilité politique qui paralyse le pays.

Haris Bjelak avait 28 ans lorsque la guerre a commencé. Il en garde un goût amer et dénonce la manière dont les nationalistes se sont emparés du pouvoir depuis. La corruption, qui gangrène les institutions, a conduit à la fermeture de la Fabrique de tabac de Sarajevo . Fleuron industriel de la Yougoslavie, symbole de la ville et de sa résistance pendant la guerre, l’usine a fermé ses portes le 31 mars, à quelques jours des commémorations.

Pour de nombreux habitants, Sarajevo a bien changé . Bâtiments en ruine, rénovés ou flambants neufs s’imbriquent dans un enchevêtrement de styles ottomans et austro-hongrois. Créé l’été dernier, un collectif de jeunes street-artistes rêve de leur offrir une nouvelle identité .

En Serbie, Aleksandar Vučić revendique la victoire

Au chapitre des embrouilles électorales, la Serbie s’est encore distinguée dimanche 3 avril, alors que les électeurs étaient convoqués à des élections législatives anticipées, présidentielle et municipales partielles . Fraudes et violences ont marqué le scrutin qui s’est conclu par le report de l’annonce des résultats par la Commission électorale de Serbie.

Au final, sans surprise, le Parti progressiste serbe (SNS) du président Aleksandar Vučić domine toujours sans partage la scène politique, mais l’opposition démocratique siègera au Parlement et l’extrême droite y fera une percée.

Avril noir et flambée des prix dans les Balkans

« L’inflation nous étrangle, augmentez les salaires ! » Des milliers de personnes ont défilé le 6 avril en Grèce , tandis qu’une grève générale paralysait le pays. Les salaires n’ont pratiquement pas été revalorisés depuis la crise économique de 2012, alors que l’inflation flambe après deux ans de pandémie suivis de la guerre en Ukraine.

En Macédoine du Nord, alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter depuis deux ans, les syndicats se sont félicités fin mars d’une revalorisation du Smic, désormais fixé à quelque 300 euros par mois. Mais cela est encore bien loin de suffire à sortir plus d’un cinquième de la population plongée dans la pauvreté. Le phénomène pourrait aggraver l’exode du pays. En vingt ans, la Macédoine du Nord a perdu 10% de ses habitants. Les résultats officiels du premier recensement organisé depuis 2002 et publiés la semaine dernière, le confirment.

En Croatie, la crise de l’énergie laisse craindre un avril noir . Pour compenser les conséquences de la hausse des prix du gaz et de l’électricité, le gouvernement a pris des mesures. Mais cela ne suffit pas et de plus en plus de personnes n’arrivent plus à s'en sortir. Parmi eux, une majorité de retraités et de familles nombreuses.

Alerte aux espions russes

Si la guerre se poursuit en Ukraine, la Croatie pourrait suspendre ses exportations de pétrole vers Belgrade d'ici au 15 mai. La mesure fait partie d’une nouvelle série de sanctions prises par l’Union européenne contre la Russie, qui détient 56% de la compagnie pétrolière serbe NIS. Sans cet apport, le pays pourrait se retrouver rapidement en manque de carburant.

Les sanctions impactent considérablement l’économie russe et inquiètent Moscou. Depuis le début de l’invasion en Ukraine, environ 70 000 travailleurs, principalement issus du secteur des technologies, auraient quitté la Russie pour échapper à l’enrôlement militaire, l’instabilité politique et les mesures adoptées par la communauté internationale pour stopper la folie de Vladimir Poutine. En Serbie, plus de 300 entreprises ont été créées par des ressortissants russes ces dix dernières semaines.

En Bulgarie et en Macédoine du Nord, plusieurs diplomates russes ont été expulsés cette semaine , soupçonnés de chercher à saboter les relations entre les deux pays afin d’accroître les tensions dans les Balkans et d’empêcher l’intégration européenne de la Macédoine du Nord.

Pendant ce temps à Berlin, une conférence internationale , organisée le 5 avril à l’initiative de l’Allemagne, la France et la Roumanie, a permis de lever 700 millions d’euros d’aide pour la Moldavie, l’un des premiers pays d’accueil des réfugiés ukrainiens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne