Arrêt de l'usine Kinder en Belgique suite à des cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe

A deux semaines de Pâques, le fabricant italien Ferrero a reconnu vendredi 8 avril « des défaillances internes » et présenté ses excuses après l'arrêt de son usine de chocolats Kinder en Belgique, à l'origine de cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe. REUTERS - CAREN FIROUZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'usine Kinder en Belgique est à l'arrêt. Le fabricant italien Ferrero a dû cesser la production de confiseries sur le site à la demande des autorités belges. C'est ce site de production qui est à l'origine de centaines de cas de salmonellose en France et au Royaume-Uni. Cette maladie est une cause importante de décès par intoxication alimentaire pouvant provoquer diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements.