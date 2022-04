[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la présidente de la Commission européenne attendue à Kiev

Au 44e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 8 avril, suivez les dernières informations sur le conflit en direct.

►Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

►La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est attendue ce vendredi à Kiev pour exprimer son « soutien indéfectible » à l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe.

►L'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. L'Ukraine se dit « reconnaissante » pour la décision prise. Moscou regrette tout en affirmant que la Russie continuera à défendre ses intérêts par tous les moyens légaux dont elle dispose.

► Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils des régions de l'Est, menacées par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodianka sont pires encore que celles constatées récemment près de la capitale après le départ des forces russes.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h25 : Le marché du sucre en sursis

La guerre en Ukraine n’a pas fait s’envoler les cours du sucre. Mais à moyen terme, les répercussions sur la filière pourraient être nombreuses, du fait notamment de l’envolée du prix des engrais.

04h15 : Des camps de filtration et des déplacements forcés vers la Russie

Le maire de Dnipro exhorte femmes, enfants et personnes âgées à quitter la ville sans délai. Les opérations s'intensifient dans l'est de l’Ukraine où la Russie concentre actuellement ses forces pour lancer une nouvelle offensive. Les inquiétudes pour la population civile ont été intensifiées par les horreurs découvertes dans le nord de Kiev après le retrait des troupes russes. Moscou est également accusé de forcer les populations à fuir en direction de la Russie, particulièrement dans les zones telles que Marioupol entouré par les forces russes et séparatistes.

Nous savons qu'il existe au moins un camp de filtration qui se trouve du côté Ukrainiens, mais sous contrôle russe. C'est un endroit où les forces russes amènent les Ukrainiens pour les fouiller, fouiller leurs affaires, leurs téléphones. Ils les conduisent ensuite de l'autre côté de la frontière. La personne que nous avons pu interviewer ne nous a pas parlé de torture, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Nous allons continuer d'enquêter sur la situation. Rachel Denber (HRW): «Certaines personnes qui quittent l'Ukraine pour la Russie n'ont pas le choix» Oriane Verdier

04h05 : En Estonie, le secteur de la tech en soutien à l'Ukraine

En l’espace de quelques années, l’Ukraine a fait un immense bond technologique. Par exemple, l’application Dia permet d’avoir son passeport ou son permis de conduire dans son téléphone portable et le document a une valeur légale. L’Estonie joue un rôle important dans le développement technologique de l’Ukraine, mais que font-ils aujourd’hui pour soutenir Kiev ?

04h00 : Les États-Unis révoquent officiellement le statut commercial de la Russie

Par un vote au Congrès, les États-Unis ont officiellement révoqué jeudi le statut commercial de la Russie et de la Biélorussie en réponse à la guerre en Ukraine, ouvrant la voie à des tarifs douaniers punitifs contre ces deux pays.

En coordination avec ses alliés européens, le président américain Joe Biden avait annoncé cette mesure le mois dernier afin « d'isoler davantage la Russie sur la scène mondiale », mais cette nouvelle sanction devait être validée par les élus de la Chambre et du Sénat. Elle a bénéficié d'un fort soutien issu des deux partis dans chacune des chambres.

En privant la Russie de sa « clause de la nation la plus favorisée », un principe de réciprocité de base dans le libre-échange, les Occidentaux la couperaient de facto du jeu mondial du libre-échange, et se donneraient le droit de taxer lourdement les importations de produits russes.

En ce qui concerne les États-Unis, seuls deux autres pays sont pour l'instant exclus de ce principe de réciprocité qui fonde l'essentiel des relations commerciales internationales : Cuba et la Corée du Nord.

