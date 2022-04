Ukraine: à Mykolaïv, les démineurs sillonnent la ville à la recherche de bombes à sous-munitions

Reportage

Ville-verrou sur la route d'Odessa, Mykolaïv continue d’être bombardée par l’armée russe. Cette semaine, plusieurs bâtiments, dont un hôpital pédiatrique, ont été touchés. La ligne d’avancée des troupes russes se situe à une trentaine de kilomètres. Les autorités ukrainiennes et l’ONG Human Rights Watch accusent les Russes d’avoir tiré à plusieurs reprises des roquettes à sous-munitions sur la ville. Ce type d’arme est interdit par un traité international en raison de son effet indiscriminé généralisé et du danger durable qu’elle représente pour les civils. Tous les jours à Mykolaïv, trois équipes de démineurs sillonnent la ville pour déminer 50 à 60 engins. Reportage avec l’une de ces équipes.

Avec nos envoyés spéciaux à Mykolaïv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

« Attention, opération de déminage en cours, tout le monde aux abris. » En combinaison de protection verte, un sapeur active le détonateur pour faire exploser une sous-munition qui a atterri dans un potager. De l’autre côté de la rue des Volontaires, Vyatcheslav sort devant son portail. Le 29 mars, il a été réveillé en pleine nuit par les explosions : sa voiture est bonne pour la casse, son toit percé de dizaines de trous.

« Depuis le 29 mars, dit-il, ils continuent de déminer, ça fait quoi, cinq ou six jours… Et ils n’ont toujours pas fini. Chez nous ça a explosé de partout, on en a eu six, là-bas, ils en ont eu onze. »

Tous les jours à Mykolaiv, trois équipes de démineurs sillonnent la ville pour déminer 50 à 60 engins. © Boris Vichith/RFI

Des déflagrations incessantes

Dans ce quartier populaire de l’est de Mykolaïv, la plupart des résidents étaient déjà partis le jour où les bombes à sous-munitions ont explosé, dispersant des milliers de projectiles sur une très large superficie. « Ils tirent de manière chaotique », raconte Artem Vaguin, porte-parole des sapeurs-pompiers dans la branche locale du ministère des Situations d’urgence. « On ne comprend pas bien ce qu’ils visent et même s’ils visent vraiment. On ne comprend pas quel est leur but. »

Au loin, des déflagrations sont incessantes. Elles se sont accélérées ces derniers jours, confirme l’un des démineurs : « Ils envoient tout ce qu’ils ont ici. Des roquettes à sous-munitions, des bombes aériennes, des obus, bref, tout leur arsenal. Là ça tire assez loin, c’est difficile de comprendre ce qui tombe mais quand ce sont des armes à sous-munitions, on les entend bien, ça fait boum, boum, boum, comme un roulement de tambour. »

De retour près de la fourgonnette, le démineur enlève le haut de sa tenue de 40 kg. En sueur, il reprend son souffle avant de repartir vers un autre engin à désamorcer.

