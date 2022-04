Reportage

Ukraine: la défense territoriale de Dnipro se réorganise face à la crainte d’une offensive russe

Un officier des affaires publiques de l'armée ukrainienne devant une fabrique de chaussures détruite à la suite d'une frappe aérienne à Dnipro, le 11 mars 2022. AFP - EMRE CAYLAK

Le maire de Dnipro, dans l’est de l'Ukraine, appelle les femmes, les enfants et les personnes âgées à quitter la ville. Boris Filatov appelle également les habitants des régions de Lougansk et de Donetsk, dans l'Est, qui se sont réfugiées à Dnipro, à aller plus loin vers l'ouest du pays. La crainte, c’est une offensive majeure de l'armée russe dans les jours qui viennent. Pour autant, pas de panique dans les rues de Dnipro, pas d’affluence dans la gare, les commerces sont ouverts. Quant à la défense territoriale de la ville, elle se réorganise.