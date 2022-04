Ursula von der Leyen à Varsovie pour parler de l'Ukraine, la Pologne regagne des points

Analyse

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera à Varsovie, le 9 avril pour une conférence destinée à recueillir des fonds en faveur des réfugiés ukrainiens. Les relations entre l'Union européenne et la Pologne se sont en effet réchauffées même si le bras de fer voulu par le pouvoir polonais autour des règles communes européennes n'est pas bien loin.

De notre correspondante à Varsovie,

La visite de la présidente de la Commission européenne intervient après plusieurs semaines de rumeurs dans les médias polonais, autour du versement des fonds du plan de relance européen à la Pologne suspendus, en raison du conflit avec Bruxelles sur l’état de droit et l'indépendance de la justice en Pologne. Ursula von der Leyen a mis fin aux rumeurs cette semaine, en indiquant qu’elle ne débloquerait pas l’argent, lors de cette visite à Varsovie, même si la perspective d’un accord s’approche. De son côté, Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a prédit un feu vert de la Commission européenne d’ici fin mai au plus tard.

Une mise au point d’Ursula Von der Leyen face aux inquiétudes que le contexte actuel pousse la Commission européenne à faire des compromis. D’autant que le gouvernement polonais a mis en avant la situation sécuritaire à ses frontières et le rôle de la Pologne dans le soutien à l’Ukraine et aux réfugiés ukrainiens en minimisant l’importance du problème autour de l’état de droit.

La société civile polonaise, de son côté, appelle à ne pas oublier les attaques du gouvernement contre l’état de droit en Pologne, surtout que celles-ci continuent. À l’occasion de la visite de Joe Biden à Varsovie, plusieurs organisations lui ont demandé de ne pas perdre de vue les « symptômes de la poutinisation de la Pologne », rappelant entre autres le non-respect par Varsovie des jugements de la Cour européenne de justice, ce qui lui vaut d’ailleurs une amende de plus de 215 millions d’euros.

Le soutien de l’UE reste essentiel, selon Michał Wawrykiewicz, avocat et membre du collectif Wolny Sady, Tribunaux libres. « Au stade où nous nous trouvons aujourd’hui en Pologne, où les organes constitutionnels ont été capturés par le pouvoir exécutif, nous n’avons pas de protection ici sur le terrain, nous devons aller chercher du soutien auprès de l’Union européenne. Et depuis 2015, nous avons reçu plus de 20 verdicts de la Cour européenne de justice et la Cour européenne des droits de l’homme jugeant que les réformes du pouvoir détruisaient le système judiciaire polonais ».

Pour débloquer les fonds européens, le président polonais a présenté un projet de loi, en ce moment étudié par le Parlement, qui prévoit de supprimer la Chambre disciplinaire de la Cour suprême, utilisée pour sanctionner les juges et dont la Cour européenne de justice a ordonné la suspension l’an dernier sans succès.

Sauf que les juges y siégeant pourront être envoyés dans d’autres chambres, alors que c’est le système de leur nomination qui pose également problème. Bruxelles a en tout cas mis trois conditions pour un accord avec Varsovie : que cette chambre disciplinaire soit supprimée, que les juges révoqués réintègrent leurs fonctions, et que le régime disciplinaire des juges soit réformé.

