À Londres, Extinction Rebellion initie à la désobéissance non-violente

Les activistes adeptes de désobéissance civile non-violente reprennent du terrain. Le premier rendez-vous a eu lieu à Hyde Park, ce samedi 9 avril. Presque un millier de personnes se sont regroupées sur les pelouses du célèbre parc de la capitale.

De notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Des drapeaux roses, verts et jaunes fluos sur lesquels sont dessinés des sabliers flottent au-dessus des têtes. L’objectif du jour est de former des nouveaux rebelles, explique Paolo un des porte-parole d’Extinction rebellion. Ceci alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson vient d’annoncer son nouveau chantier énergétique, avec au programme le développement du nucléaire et l’extraction de pétrole en mer du Nord.

Dora, 27 ans, cheveux châtains et taches de rousseur, distribue des tracts et oriente les visiteurs. « On est en train de faire un entraînement ici à Hyde Park. Les gens se mettent en petits groupes et sont formés sur les actions non violentes, explique-t-elle. Par exemple, si vous vous asseyez en plein milieu d’une route et que la police vient, vous ne résistez pas à l’arrestation. Vous pouvez aussi grimper dans un arbre et refuser de descendre, ou vous enchaîner à un établissement. »

Des petits groupes d’une trentaine de personnes se forment sur la pelouse ensoleillée. Après l'entraînement, place aux actions. Elles commenceront dès lundi 11 avril et dureront 10 jours. Et si certaines dérangent, tant pis. C’est nécessaire, disent les participants, ce n’est qu’un moyen d’accélérer le changement.

