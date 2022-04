[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Zelensky demande «une réponse mondiale ferme» après le bombardement de Kramatorsk

Au 45e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 9 avril, c'est l'indignation qui domine après l'attaque attribuée à la Russie vendredi de la gare de Kramatorsk, dans le Donbass, qui a fait une cinquantaine de morts, dont cinq enfants.

Publicité Lire la suite

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Une cinquantaine de personnes ont été tuées dans une attaque de roquette sur la gare de Kramatorsk, dans le Donbass, où les civils se pressent pour fuir cette région de l'est de l'Ukraine. Moscou a démenti en être responsable et dénonce une « provocation » des forces de Kiev.

► La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenu une conférence de presse avec le président Zelensky après une journée à Kiev et dans ses environs. Elle a déclarée que l'Ukraine a « un avenir européen », tandis que la Russie est menacée de « décomposition ». L'Union européenne va rouvrir sa représentation diplomatique à Kiev.

► Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils de l'Est, menacé par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodyanka sont pires encore que celles constatées récemment près de la capitale après le départ des forces russes.

► Un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, face à la « menace » de frappes de missiles, ont annoncé les autorités locales.

► La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement « libérée » des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale, ajoutant toutefois que la zone n'était « pas sûre » et que des opérations de déminage étaient en cours.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Nous sommes en direct toute la journée jusqu'à minuit TU. Vous pouvez retrouver notre direct d'hier en suivant ce lien.

04h05 : Le président sud-africain évoque un échange « productif » avec Biden sur l'Ukraine

Le président sud-africain s'est entretenu vendredi par téléphone avec Joe Biden, au lendemain du vote à l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme. Cyril Ramaphosa a tweeté tard vendredi qu'il avait eu un appel téléphonique « productif » avec le président américain.

L'Afrique du Sud, dont le gouvernement a été critiqué pour avoir refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par Moscou, figure parmi les 58 pays qui se sont abstenus de voter sur cette résolution. C'était la troisième fois que l'Afrique du Sud s'abstenait de voter sur des résolutions adoptées au sujet de la guerre.

« Nous avons partagé nos points de vue sur le conflit en Ukraine et sommes convenus de la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un dialogue entre l'Ukraine et la Russie », a écrit Cyril Ramaphosa sur Twitter.

a Maison Blanche a indiqué dans un compte-rendu de l'appel que M. Biden avait « mis l'accent sur la force du partenariat bilatéral, ainsi que sur les défis mondiaux engendrés par la nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie ». Le dirigeant américain a souligné « la nécessité d'une réponse internationale claire et unifiée à l'agression russe », selon le communiqué.

Jeudi, Ramaphosa avait vivement critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il estime pas représentatif.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne