L'Allemagne souhaite renforcer son système de protection des populations

La guerre en Ukraine conduit les pays européens à des remises en question importantes. Cela vaut bien sûr pour leur approvisionnement énergétique et leur dépendance à l'égard de la Russie comme pour leur stratégie militaire. Mais certains, comme l'Allemagne, s'interrogent aussi sur le renforcement de la protection des populations en cas de conflit ou de catastrophe.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Depuis la fin de la guerre froide, les abris en cas de conflit ou de catastrophe, les stocks pour affronter des crises appartenaient de plus en plus au passé. Entourée de pays amis dans un monde où la diplomatie et le dialogue l’emportaient, l’Allemagne avait réduit ces mesures.

La ministre de l’Intérieur parle désormais sur fond de guerre en Ukraine de « tournant ». Nancy Faeser veut sauvegarder et renforcer si nécessaire les 600 abris publics existants. Parallèlement aux moyens de l’armée, la protection civile doit obtenir plus de moyens. Parkings souterrains, stations de métro et lieux en sous-sol doivent le cas échéant être aménagés pour renforcer le nombre d’abris pour la population. Des mesures qui valent pour un éventuel conflit armé mais aussi en cas de catastrophe naturelle.

Dans le tweet ci-dessous, la ministre de l'Intérieur précise : « Nous nous concentrons sur de bons systèmes d'alerte : nouvelles sirènes et alertes par téléphones portables. Nous avons alloué 88 millions d'euros aux Länder à cet effet. »

Die Zeitenwende durch den #Ukraine-Krieg erfordert, dass wir den Schutz vor militärischen Bedrohungen erheblich stärken müssen. Unser Fokus liegt auf guten Warnsystemen: neuen Sirenen und Cell Broadcast. Wir haben den Ländern dafür 88 Millionen Euro bereitgestellt. @WELTAMSONNTAG — Nancy Faeser (@NancyFaeser) April 9, 2022

L’été dernier, la population a été mal avertie du danger d’importantes inondations. Des sirènes d’alerte démontées dans le passé doivent faire leur retour comme des applications sur les téléphones portables. Les stocks d’aliments mais aussi de matériel médical, de masques ou de médicaments doivent être renforcés. La protection civile contre les cyberattaques doit aussi être revue à la hausse.

► À écouter aussi : Allemagne : à Berlin, les accueillants des réfugiés ukrainiens s'organisent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne