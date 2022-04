La campagne «Stand up for Ukraine» récolte 10,1 milliards d'euros

Intervenant par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à un embargo sur le pétrole russe et à plus de sanctions. AP - Czarek Sokolowski

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une conférence mondiale des donateurs organisée par l’Union européenne et le Canada s’est tenue à Varsovie ce samedi 9 avril, à l'issue de la campagne Stand up for Ukraine pour soutenir les personnes déplacées et les réfugiés d’Ukraine. Plus de 10 milliards d’euros ont été récoltés.