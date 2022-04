Polémique à Madrid: deux hommes s'enrichissent sur le dos de la crise sanitaire

Scandale en Espagne lié à la pandémie de Covid-19. Deux entrepreneurs véreux auraient touché un million d'euros dans le cadre d’un contrat avec la mairie de Madrid pour fournir du matériel sanitaire, comme des masques, des gants et des tests rapides. Luis Medina et Alberto Lucero ont vu leurs biens saisis par la justice.

De notre correspondant à Madrid, François Musseau

Un yacht, un appartement d’une valeur d’un million d’euros, des Rolex à gogo, des voitures de luxe… Au total, des biens pour un total de douze millions d’euros.

De source judiciaire, ce sont les achats frauduleux réalisés par deux hommes d'affaires, Luis Medina et Alberto Lucero. Ils les auraient faits grâce à des commissions obtenues sur des contrats passés avec la mairie de Madrid pour l’obtention de matériel sanitaire.

Ces deux entrepreneurs véreux auraient gonflé la valeur de la vente et fourni des masques, des gants et des tests de qualité médiocre pour des prix très élevés. Les deux tiers de cette vente auraient terminé dans leurs poches et leur auraient permis d’acheter tous ces objets de luxe.

La mairie de Madrid se défend

Cette affaire a provoqué une vive polémique dans la capitale espagnole, où la mairie tente de défendre sa bonne foi : elle affirme avoir été trompée par ces hommes d’affaires, mais le maire José Luis Almeida devra expliquer pourquoi il a obtenu ce contrat par l’intermédiaire d’un de ses cousins.

Beaucoup le soupçonnent en effet d’être à l’origine de ce scandale de corruption, qui s’était produit au début de la pandémie, au printemps 2020, lorsque les Espagnols mouraient chaque mois par centaines du coronavirus.

