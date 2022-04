[EN DIRECT] L'Ukraine se dit prête pour la «grande bataille» dans l'Est

Au 46e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 10 avril, le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky à Kiev.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait samedi 9 avril une visite surprise à Kiev, faisant de lui le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par la Russie le 24 février. Boris Johnson s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires et appelle d'autres pays à « suivre l'exemple » du Royaume-Uni.

► Près de 10 milliards d'euros ont été récoltés lors d'une collecte internationale de fonds en soutien à l'Ukraine. Parmi le milliard d'euros débloqué par la Commission européenne, « 600 millions iront aux autorités ukrainiennes et une partie aux Nations unies », précise Ursula von der Leyen, qui affirme que 400 millions d'euros seront versés aux États en première ligne dans l'accueil des réfugiés.

► Au moins 52 personnes ont été tuées et 109 blessées dans une attaque de roquette sur la gare de Kramatorsk, dans le Donbass, où les civils se pressent pour fuir cette région de l'est de l'Ukraine. Moscou a démenti en être responsable et dénoncé une « provocation » des forces de Kiev.

► Dix couloirs humanitaires ont permis d'évacuer 4532 civils samedi dans les régions du sud-est du pays où se concentrent désormais les combats, a annoncé dimanche la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk. La majorité de la région de Zaporijjia.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

06h30 : Un bilan des victimes civiles largement en-deçà de la réalité

Des cercueils devant la morgue de Makariv, près de Kiev, le 5 avril 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a enregistré 4 149 victimes civiles depuis le 24 février, date de l'invasion russe en Ukraine : 1 766 tués et 2 383 blessés. Le HCDC estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés.

06h15 : L'Ukraine prête pour « la grande bataille » dans l'Est​​​​​ ​​

« L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass », région de l'est du pays, a affirmé samedi soir le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. « Et quand ça arrivera, l'Ukraine aura une position plus forte dans les négociations, ce qui lui permettra de dicter certaines conditions », a-t-il ajouté.

Après avoir retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait sa priorité de la conquête totale du Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.

Plus tôt dans la journée, le président Volodymyr Zelensky, avait souligné lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, qui s'est rendu à Kiev : « Nous sommes prêts à nous battre, et à chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre ».

06h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Nous sommes ensemble toute la journée jusqu'à minuit TU. Vous pouvez retrouver notre direct du samedi 9 avril ici.

