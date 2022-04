Guerre en Ukraine: des manifestations pro-russes en Allemagne provoquent la polémique

En Allemagne, plusieurs manifestations pro-russes ont été organisées ce week-end à travers le pays par des membres de la communauté russophone.

« Contre la haine et le harcèlement », « La vérité et la liberté d’opinion plutôt que la propagande ». À Francfort, environ 600 personnes brandissant une marée de drapeaux tricolores russes se sont réunies ce dimanche près du quartier des banques de la ville, sous la surveillance d'un important dispositif de police. Les protestataires ont ensuite gagné le principal cimetière de la ville et y déposer des fleurs devant les grilles en mémoire des soldats soviétiques tombés durant la Seconde Guerre mondiale.

À Hanovre, dans le nord, les manifestants étaient aussi nombreux. Ils ont organisé un convoi en voitures en file indienne sous étroite surveillance policière, tandis qu'une contre-manifestation a rassemblé 3 500 personnes sous le slogan « Soutenir l'Ukraine ! »

La veille à Lübeck, la police avait fini par stopper un convoi similaire d'une soixantaine de véhicules en raison « d'infractions à la législation », en particulier « le soutien affiché à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ainsi que l'utilisation de symboles interdits », a indiqué la police locale. Une manifestation du même type a également eu lieu à Stuttgart.

Les autorités allemandes craignent une importation du conflit russo-ukrainien sur le territoire de l'Allemagne. L'Allemagne compte 1,2 million de personnes originaires, elles ou leurs familles, de Russie et 325 000 d'Ukraine auxquelles s'ajoute l'arrivée depuis un mois de plus de 316 000 réfugiés ukrainiens.

La multiplication de manifestations dénonçant la « russophobie » qui aurait gagné l'Allemagne a provoqué un vif débat dans le pays, car les autorités y voient un danger d'instrumentalisation et de propagande pour les thèses défendues par Moscou dans la guerre. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la police a répertorié 383 délits anti-russes et 181 délits anti-ukrainiens.

