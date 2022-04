REPORTAGE

Guerre en Ukraine: à Kharkiv, des volontaires livrent des repas en zones dangereuses

Audio 01:17

Yurii est membre d’une équipe de volontaire. Il livre des repas aux personnes isolées, dans des zones touchées par les bombardements à Kharkiv. © RFI - Marie Normand

RFI

À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, près de la frontière russe, le front n’est qu’à quelques kilomètres au nord et à l’est, et plusieurs quartiers de la ville sont intensément bombardés. Même si une grande partie des habitants a fui, de nombreuses personnes âgées sont restées dans leur maison et peinent à s’approvisionner en nourriture. Des volontaires se sont donnés pour mission de préparer des repas et de les livrer dans ces zones, entre deux bombardements.