Guerre en Ukraine: des gendarmes et des médecins légistes français envoyés sur le terrain

Les massacres de civils ont marqué ces derniers jours le conflit en Ukraine. La procureure générale du pays tente déjà de récolter des preuves de ces « crimes de guerre » à présenter devant la Cour pénale internationale qui mène l'enquête. La France a aussi envoyé des experts à Lviv, dans l'ouest du pays.

La quinzaine de gendarmes français accompagnée de deux médecins légistes va commencer son enquête dès ce mardi. Arrivés ce lundi à Lviv, ils sont désormais à Boutcha pour déterminer la nature des crimes sur civils, dont des centaines de corps ont été découverts après le départ de troupes russes qui avaient occupé la ville pendant un mois.

Membres de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN), ces experts des scènes de crime et d'identification des victimes travailleront avec les autorités ukrainiennes et contribueront sûrement aux travaux de la Cour pénale internationale (CPI). Ils feront alors appel à leurs compétences en balistiques, en explosif ou en traitement d'ADN et d'empreintes digitales pour enquêter sur la mort de ces civils retrouvés début avril, certains les mains ligotées dans le dos, face contre terre, avec une balle dans la nuque.

« L'IRCGN est une des seules structures techniques en Europe capable de se projeter en deux heures sur un théâtre d'opérations », qu'il s'agisse d'un théâtre de guerre ou d'une catastrophe naturelle, explique le général Patrick Touron, commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie. La mission de ces experts a une durée « indéterminée », mais des relèves sont d'ores et déjà prévues. « Dès mardi, ils seront à Kiev, lieu de leur mission pour l'instant », a poursuivi le général Touron.

Il s'agit de la première équipe internationale d'expert à être envoyée sur le terrain pour soutenir le travail d'enquête. La France veut se montrer active dans l'enquête de ces éventuels crimes de guerre russe. Dans les jours à venir, elle présentera aussi une initiative au Conseil de l'Union européenne pour coordonner les contributions des États membres à ces investigations.

Dimanche, la justice ukrainienne a affirmé que 1 222 personnes avaient été tuées dans la région de Kiev depuis le début de l'invasion, sans préciser s'il s'agissait uniquement de civils. Les images de vingt cadavres vêtus de vêtements civils dans une rue à Boutcha, dans le nord-ouest de Kiev, ont fait le tour du monde, les autorités ukrainiennes dénonçant un « crime de guerre » de l'armée russe. Le Kremlin, de son côté, assure qu'il s'agit d'une « mise en scène » orchestrée par les Ukrainiens et destinée à lui nuire.

