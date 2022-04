L'UE montre sa détermination à faire respecter l'État de droit en Hongrie

Vingt-sept ministres des Affaires européennes, de la Justice ou des Affaires étrangères étaient réunis ce mardi 12 avril à Luxembourg pour débattre de la situation de l’État de droit dans cinq pays de l’UE, dont la Hongrie.

Selon Judit Varga, les électeurs magyars ne partagent pas les préoccupations de la Commission européenne sur l’État de droit en Hongrie. La ministre hongroise de la Justice en veut pour preuve la confortable majorité absolue décrochée par le gouvernement de Viktor Orban aux législatives du 3 avril dernier.

Et pour Judit Varga, le moment est mal choisi pour s’en prendre à la Hongrie, voisine de l'Ukraine en guerre. « En ces temps très difficiles, nous devons montrer unité, solidarité et solidité entre partenaires européens. Nous devrions nous concentrer sur les sujets qui nous unissent plutôt que ceux qui enfoncent des coins entre nous », plaide-t-elle.

Reste que pour le commissaire européen à la Justice Didier Reynders, d’importantes préoccupations subsistent quant à l’indépendance des médias hongrois, l’équilibre des pouvoirs, la lutte contre la corruption et le système judiciaire, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. « Dans une situation internationale troublée où nous sanctionnons la Russie en Ukraine, nous voulons faire en sorte qu'un ordre international repose sur des règles. Il est important qu'on attache une grande attention au respect des règles à l'intérieur de l'UE », a fait valoir Didier Reynders.

Les problèmes identifiés en Hongrie en matière de passation de marchés publics, de conflits d'intérêts et de corruption ont conduit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à annoncer le 5 avril le lancement d'une procédure qui peut aboutir à suspendre le versement de fonds européens à Budapest. La lettre officielle doit être envoyée au gouvernement hongrois fin avril.

Le mécanisme de « conditionnalité » est une procédure en vigueur depuis janvier 2021, mais encore jamais utilisée, permettant de suspendre le versement de fonds européens à un pays où sont constatées des violations de l'État de droit portant atteinte aux finances de l'UE. Sa mise en œuvre devrait prendre entre six et neuf mois et la décision finale doit être prise à la majorité qualifiée d'au moins 15 des 27 Etats membres, représentant 65% de la population de l'UE.

La lutte insuffisante contre la corruption est aussi la raison du blocage par la Commission du plan de relance hongrois, d'un montant de 7,2 milliards d'euros de subventions européennes.

