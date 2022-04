Ukraine-Russie: le chef de la milice du Donbass affiche sa confiance

La fin de la résistance ukrainienne à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, se joue dans les prochains jours. Les forces ukrainiennes annoncent se préparer à la chute de ce port stratégique tandis que les séparatistes pro-russes affirment, eux, avoir conquis la zone portuaire. Kiev a également annoncé s'attendre sous peu à une offensive majeure dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Et, à la veille de ce grand bras de fer chez les séparatistes pro-russes l'heure est à l'assurance.

Avec notre envoyée spéciale à Donetsk, Anissa El Jabri

La fin d'un siège d'un mois se dessine. Tout se joue désormais sur la zone industrielle de Marioupol et, cette fois, chez les séparatistes pro-russes de Donetsk, on affiche son assurance. Face à la presse, le responsable de l'armée, Edouard Bassourine, déroule tranquillement son plan pour les 1 500 à 3 000 Ukrainiens (ce sont ses chiffres) qui y sont retranchés.

« Détruire tout l'équipement militaire »

« L'objectif principal, dit-il, est de bloquer totalement cette zone industrielle, de détruire tout l'équipement militaire d'importance, pour qu'ils ne puissent plus atteindre les zones résidentielles de la ville. Et après cela, nous déciderons comment nous allons les chasser. »

Pour l'autre bataille, la décisive, celle du Donbass, là aussi le plan est prêt, annonce ce responsable : « Nous nous préparons maintenant à encercler le groupe de forces militaires le plus puissant en Ukraine. D'après nos données initiales, ce groupe est estimé à 90 000, 100 000 soldats. C'est la meilleure unité prête au combat dont dispose l'Ukraine. Nous isolerons ce groupe. Et s'il ne se rend pas, il sera totalement anéanti. L'Ukraine aura alors perdu pratiquement toute son armée. Et notre objectif de démilitarisation sera rempli à 90%. »

Ce n'est qu'après, et seulement après, que pour lui, la Russie pourra envisager d'entamer un processus diplomatique.

