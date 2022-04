[En direct] Guerre en Ukraine: au moins 20 000 personnes sont mortes à Marioupol, selon le maire

Guerre en Ukraine - 49e jour

Au 49e jour de l'invasion de l'Ukraine, le président américain Joe Biden a qualifié les actions de la Russie en Ukraine de « génocide », ajoutant que le président russe Vladimir Poutine « (tentait) d'éradiquer l'idée qu'il est possible d'être Ukrainien ».

Les points essentiels :

► Le président américain Joe Biden a maintenu mardi ses déclarations, après qu'il a qualifié les actions de la Russie en Ukraine de « génocide », ajoutant que le président russe Vladimir Poutine « (tentait) d'éradiquer l'idée qu'il est possible d'être Ukrainien ».

► Le maire de Marioupol affirme qu'environ 21 000 civils ont été tués dans la ville portuaire du sud de l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, selon une dernière estimation.

► Le président russe Vladimir Poutine justifie une nouvelle fois l'« opération spéciale » menée par son pays en Ukraine. Il estime que cette offensive était nécessaire pour « assurer la sécurité de la Russie » et minimise les pertes de l'armée russe. Le président russe affirme que « le manque de cohérence » des Ukrainiens empêche tout accord avec la Russie.

► La situation reste confuse à Marioupol où les forces russes continuent de resserrer leur étau sur les soldats ukrainiens « encerclés et bloqués » dans la ville portuaire assiégée, selon le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaylo Podolyak. Le maire-adjoint de la ville affirment que « les combats continuent pour défendre le centre et le sud de la ville, ainsi que les zones industrielles ».

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h35 : 720 corps de civils retrouvés dans la région de Kiev

Selon le ministère de l'intérieur, 720 corps de civils tués ont été retrouvés dans la seule région de Kiev, et plus de 200 personnes sont portées disparues. Depuis le retrait des troupes russes de cette région, le 1er avril, le monde découvre l'ampleur des destructions et des exactions commises dans ces villes et villages autour de la capitale ukrainienne.

Rien qu'à Boutcha, le maire Anatolii Fedoruka a annoncé que 403 corps ont été retrouvés dans cette ville qui comptait quelque 35 000 habitants avant la guerre. Les photos de dizaines de cadavres jonchant les rues, parfois les mains attachées dans le dos, ont fait le tour du monde.

04h15 : Vladimir Poutine commet un « génocide », selon Joe Biden

Le président américain Joe Biden dans l'Iowa, le 12 avril 2022. AP - Carolyn Kaster

Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé dans la nuit de mardi à mercredi son homologue russe Vladimir Poutine de mener un « génocide » en Ukraine, mot jusque-là employé par le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky mais jamais par l'administration américaine. « Oui, j'ai appelé ça un génocide », a dit Joe Biden à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Iowa, quelques heures après avoir évoqué ce terme lors d'un discours consacré à la lutte contre l'inflation.

Jusque-là, l'administration américaine n'avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien », a développé le président américain. Si « les avocats, au niveau international », trancheront sur la qualification de génocide, « pour moi, cela y ressemble bien », a-t-il assuré.

Affirmant que les « preuves s'accumulaient » concernant les « choses horribles qu'ont faites les Russes en Ukraine », le démocrate a prédit que le monde « en découvrirait encore davantage sur la dévastation ».

Le président ukrainien a salué sur Twitter les « vrais mots d'un vrai leader », car « appeler les choses par leur nom est essentiel pour s'opposer au mal », tout en réclamant « en toute urgence plus d'armes lourdes ».

