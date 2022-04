Guerre en Ukraine: «Il faut que les combats cessent» pour les enfants, estime l'Unicef

Entretien

Plus de deux millions d’enfants qui ont dû fuir leurs maisons pour être en sécurité dans d’autres pays et plus de deux millions d’enfants sont déplacés à l’intérieur des frontières de l’Ukraine. Ici à la ville frontalière polonaise de Medyka, le 7 mars 2022.

Plus de 4,24 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février. Les chiffres sont ceux du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). Parmi eux, de très nombreux enfants. Ces derniers sont « attaqués dans des endroits où ils devraient être en sécurité : dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons, dans des abris », explique Joe English, porte-parole de l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

RFI : De quels chiffres disposez-vous concernant la situation des enfants ukrainiens dans la guerre ?

Joe English : Les chiffres sont assez faramineux. Désormais, on compte plus de deux millions d’enfants qui ont dû fuir leurs maisons pour se mettre en sécurité dans d’autres pays et plus de deux millions d’enfants sont déplacés, à l’intérieur des frontières de l’Ukraine.

Et vous savez lorsqu’on parle d’enfants qui ont été chassés de chez eux, la réalité, c’est que beaucoup de ces enfants n’ont même plus de maison. Nous avons tous vus ces images de dévastation absolue à Marioupol, Kherson ou Kharkiv. L’ampleur des destructions dépasse l’entendement. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c’est qu’au-delà des chiffres, il s’agit à chaque fois d’une famille, d’un enfant dont la vie a été bouleversée au cours de ces six semaines de conflit extrêmement dévastateur.

À quels risques ces enfants sont-ils confrontés lorsqu’ils sont contraints de fuir ? Et à quels risques s’ils restent en zone de conflit ?

Il y a l’impact direct des violences. Nous savons que plus de 150 enfants ont déjà perdu la vie. Près de 250 enfants ont été blessés. Et il ne s’agit que des chiffres que les Nations unies ont pu vérifier. Donc la réalité est probablement bien pire. Et des enfants sont attaqués dans des endroits où ils devraient être en sécurité : dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons, dans des abris.

Il y a ces conséquences directes de la violence, mais elle touche aussi ceux qui ont fui leurs maisons. Nombre d’entre eux ont laissé derrière eux leurs pères, leurs grands-frères. Leurs familles sont déchirées. Donc, il y a des conséquences à long terme : l’impact psychologique, et le traumatisme auquel ces enfants sont confrontés. Il leur faudra un soutien et des soins adaptés pour leur permettre de reconstruire leurs vies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé ce mardi 12 avril de « centaines de cas de viols, y compris sur de très jeunes ». De quelles informations disposez-vous ?

Nous avons eu connaissance de ces informations et il est impossible de ne pas en être totalement horrifié. Les agressions sexuelles sur des enfants, les viols d’enfants ou leur exploitation sexuelle, ce sont de graves violations des droits des enfants en temps de conflit. Il faut des enquêtes indépendantes et ceux qui ont commis ces actes doivent rendre des comptes.

Quel est le message que l’Unicef adresse aux belligérants ?

Nous en appelons à toutes les parties du conflit, à tous ceux qui détiennent le pouvoir ou de l’influence : il faut que les combats cessent. Des vies d’enfants ont été bouleversées. Ils ont perdu des membres de leurs familles. Ils ont vu leurs maisons et leurs villes dévastées. Les enfants ont besoin de la paix, ils en ont besoin au plus vite. Ils en ont vraiment besoin maintenant.

