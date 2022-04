«Partygate» au Royaume-Uni: Boris Johnson écope d'une amende, l'opposition réclame sa démission

Le Premier ministre britannique, qui a reçu une amende pour non-respect du confinement durant la pandémie de Covid-19, a publié, le mardi 12 avril au soir, une vidéo dans laquelle il présente ses excuses. L’opposition travailliste appelle à sa démission.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Laura Kalmus

Oublié un temps avec la guerre en Ukraine, le « partygate » est en train de refaire surface et un nouveau rebondissement fait, ce mercredi 13 avril au matin, la Une de toute la presse britannique. Après avoir reçu une amende, Boris Johnson a présenté ses excuses tout en cherchant à se justifier sur sa fête d’anniversaire, célébré le 19 juin 2020.

« Peu après 14 heures, il y a eu une brève réunion qui a duré moins de 10 minutes, les personnes avec lesquelles je travaille m'ont gentiment transmis leurs vœux. Et je dois dire, en toute franchise, qu'à ce moment-là, il ne m'est pas venu à l'esprit que cela aurait pu constituer une infraction au règlement », estime-t-il.

Le Premier ministre a été condamné à une amende qui s’élève à une soixantaine d’euros seulement, mais cette sanction pourrait avoir des conséquences bien plus grave. D’autant plus qu’en décembre dernier, Boris Johnson assurait devant le Parlement qu’il avait respecté toutes les mesures de restriction. « Nous sommes dirigés par des menteurs et des hors la loi », titre notamment le Daily Mirror.

« Il doit partir »

Des pots de départ, des apéritifs au soleil et des anniversaires ont été organisés à la résidence du Premier ministre, en extérieur et en intérieur, en 2020 et 2021, alors que les rassemblements étaient interdits. Boris Johnson aurait été présent lors de six d'une douzaine d'événements sur lesquels se sont penchés les enquêteurs.

Le chef du parti travailliste appelle à la démission du Premier ministre. « C’est la première fois dans l’histoire de notre pays qu’un Premier ministre en exercice est sanctionné pour avoir enfreint la loi. Et puis il a menti au public plusieurs fois. Les Britanniques méritent mieux que ça, il doit partir », déclare Keir Strarmer. Dans sa vidéo, le Premier ministre balaye la demande. « Je veux maintenant continuer et remplir le mandat qui est le mien », a-t-il expliqué

La femme du Premier ministre, Carrie Symonds, ainsi que son ministre des Finances, Rishi Sunak, ont également êté verbalisés et se sont également excusés.

► À lire aussi : Royaume-Uni: le chancelier de l'Échiquier fragilisé par la situation fiscale de son épouse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne