Pour Ira Shevtsova, réfugiée ukrainienne en Pologne, l'exode continue

L'exode de millions d’Ukrainiens fuyant l’invasion russe continue. La plus grosse part, plus de 2,6 millions de personnes selon Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), a été accueillie en Pologne. Partir, rester, refaire sa vie ailleurs, ce sont des questions que se pose Ira Shevtsova, une réfugiée ukrainienne rencontrée à Varsovie.

Publicité Lire la suite

Ses yeux sont gonflés par les nuits d'inquiétude. Ira Shevtsova travaillait comme responsable du personnel dans une société fabriquant du matériel médical à Kiev. « La nuit, je dors mal, je veille jusqu'à l'aube, glisse-t-elle. Ce fameux jour, je me suis réveillée vers cinq heures du matin. Peu après, les bombardements ont commencé. C'était l'horreur ! »

Les routes bouchées

Dès le premier jour de la guerre, Ira décide de quitter la ville. Sa sœur, Ludmila, refuse de partir. Cette grande sœur vit dans une autre partie de la ville, un gros chien avec elle, qu’elle refuse d’abandonner. Et on lui refuse une place dans le train pour le chien. Les sœurs se disent adieu. Ira, quant à elle, se voit proposer une place dans une voiture.

Trois voitures forment un convoi et partent ensemble vers la frontière polonaise. En chemin, ils rencontrent des milliers de civils qui, comme eux, fuient vers l’ouest. La route vers la Pologne est complètement bouchée, ils avancent au rythme de sirènes d’alarme. « On est passé par un hameau. Le matin, c'étaient les bombes à nouveau. »

►À écouter aussi : Le soulagement des réfugiés ukrainiens à leur arrivée en Pologne

Les voitures se séparent, celle où se trouve Ira bifurque vers le sud du pays, puis à nouveau vers l’ouest pour tenter de se rapprocher de la Hongrie. À l’intérieur, il n’y a que des femmes. L’une d’elles, âgée de 76 ans, supporte mal le voyage. Un petit chien accompagne l’une des passagères. Mais comment laisser la pauvre bête quand on laisse derrière soi la vie entière ? Les check-points ralentissent leur avancée. La route qui prend habituellement six heures, dure quarante-huit heures.

De Budapest jusqu'à Cracovie

Ils arrivent à Budapest où tout le monde se repose. De la capitale hongroise, Ira s’embarque seule à bord d’un bus et arrive enfin en Pologne où réside sa fille, Kristina. À l’arrivée, une surprise l’attend : le tampon Schengen dans son passeport est hongrois. Ce qui prive Ira du numéro d'identification nationale polonaise (PESEL) qui donne à tous les réfugiés ukrainiens l'accès aux prestations sociales et aux soins.

Ce n'est qu'au bout d'un mois que le gouvernement polonais reconnaîtra son erreur, et Ira pourra soigner son hypertension. Après une halte chez une amie polonaise à Varsovie, Ira rejoint sa fille à Cracovie.

C’est un endroit merveilleux

Dans la famille d’Ira, l’histoire de l’exode se répète. « Mes arrière-grands-parents ont aidé des familles polonaises, réfugiées de la Première Guerre mondiale. Et me voilà, bien des années plus tard, réfugiée à mon tour en Pologne. » Son périple, a-t-il pris fin ? Pas vraiment. Car quand on lui demande de quoi elle rêve la nuit, Ira Shevtsova, l’ancienne cheffe du personnel, répond : « Ma maison me manque. Je voudrais tellement les revoir tous. Kiev est un endroit merveilleux. »

Après notre tournage en Pologne, Ira nous a écrit : « Le monde doit savoir ce que sont devenus les habitants de notre pays dont la vie avait été bouleversée un certain 24 février au matin. Nous, les citoyens de l’Ukraine avons énormément besoin de soutien et de compréhension. » Aux dernières nouvelles, Ludmila, la grande sœur restée dans la capitale ukrainienne va bien. Les deux femmes échangent régulièrement par téléphone.

Quant aux collègues qui vivaient à Boutcha, cette ville située au nord-ouest de Kiev, où de très nombreux corps de civils ont été retrouvés, Ira n'a pas de nouvelles d'elles. Elle garde juste l'espoir qu'elles vont bien.

►À écouter aussi : La Pologne continue d'accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne