[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: un croiseur russe endommagé, Moscou menace de frapper les «centres de prise de décision»

Au 50e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, ce 14 avril, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Le croiseur russe Moskva a été « gravement endommagé » par une explosion de munitions causée par un incendie, ont rapporté jeudi les agences d'État russes, citant le ministère de la Défense.

►Emmanuel Macron tout comme le chancelier allemand Olaf Scholz n'ont pas repris le terme « génocide » utilisé la veille par le président américain Joe Biden pour en accuser le président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a lui aussi évoqué pour la première fois un « génocide » en Ukraine. Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui jugé « très blessant » le refus de M. Macron de dénoncer un « génocide » dans son pays.

►L'armée russe a menacé mercredi de frapper des centres de commandement dans la capitale ukrainienne Kiev, que Moscou a renoncé pour l'heure à prendre, accusant l'Ukraine de tirs et de sabotages sur le territoire russe.

►Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Cette nouvelle tranche d'aide contiendra des équipements « très efficaces que nous avons déjà livrés » à l'Ukraine, mais aussi « de nouvelles capacités », ce qui comprend notamment « des systèmes d'artillerie » et des « moyens de transport blindés », a précisé l'exécutif américain.

04h20 : Le maire adjoint de Marioupol affirme que les troupes ukrainiennes se battent toujours

La Russie affirme que plus de 1 000 marines ukrainiens se sont rendus dans la ville portuaire assiégée de Marioupol, mais l'Ukraine dément. Le maire adjoint de la ville, Serhiy Orlov, a déclaré à la BBC que les troupes ukrainiennes se battaient toujours. Les combats semblent se poursuivre autour de l'aciérie géante Azovstal dans le port, qui est l'une des deux zones qui ne sont pas sous contrôle russe. La télévision russe a diffusé des images qui, selon elle, montrent des marines se rendant à l'aciérie. Mais un conseiller du président ukrainien a insisté sur le fait que les marines avaient en fait percé pour rejoindre les forces du bataillon Azov dans une autre poche.

Un soldat russe charge des lance-roquettes dans un char de combat, à Marioupol, le 12 avril 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

04h10 : Une sénatrice russe veut des stages linguistiques pour les enfants ukrainiens des « territoires libérés »

Après que Moscou a distribué sans compter des passeports russes aux citoyens du Donbass, voilà que la sénatrice russe Lilia Gumerova s’inquiète de l’intégration des enfants arrivés en Russie depuis les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. À ses yeux, en plus des traumatismes causés par huit ans de conflit, ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue russe.

Selon divers témoignages recueillis auprès des réfugiés arrivés du Donbass, les enfants ne maîtrisent pas suffisamment la langue russe pour maîtriser le programme d’enseignement général de la fédération de Russie. C’est ce qu’a affirmé la sénatrice Lilia Gumerova, avant d’ajouter qu’il était très difficile pour un enfant traumatisé par huit ans de conflit de comprendre les enseignements dispensés dans une classe générale. Une façon de souligner les vexations dont la minorité russophone est victime en Ukraine, selon les autorités russes. Mais à ses yeux rien n’est perdu alors que chacune de 85 régions du pays a accueilli des réfugiés.

Au cours de l’été, ces enfants pourront bénéficier d’une mise à jour de leurs connaissances linguistiques qui sera dispensée par des étudiants, des lycéens et des conseillers. En parallèle, la sénatrice a souligné que, conformément aux accords d’amitié et de coopération signés entre Moscou, Donetsk et Lougansk, la formation avancée de près de 2 500 enseignants du Donbass avait déjà commencé. La Russie a également livré environ 5 millions de manuels scolaires au républiques indépendantistes.

