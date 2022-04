Guerre en Ukraine: le croiseur russe Moskva «gravement endommagé» par une explosion de munitions

Le croiseur russe Moskva a été « gravement endommagé » par une explosion de munitions causée par un incendie, ont rapporté jeudi les agences d'État russes, citant le ministère de la Défense.

« En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord du croiseur lance-missiles Moskva. Le navire a été gravement endommagé », selon le ministère cité par les agences Tass et Ria Novosti. L'équipage a été entièrement évacué et une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie, a-t-il ajouté. Les agences russes n'ont pas précisé le lieu de l'incident.

Les autorités ukrainiennes avaient auparavant affirmé que le Moskva était en feu après avoir été touché par des missiles. « Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d'importants dégâts à ce navire russe », a affirmé le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa (sud), Maxime Martchenko.

Un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch, a pour sa part déclaré sur YouTube « qu'une surprise est arrivée au vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire ». « Il brûle avec intensité. Maintenant. Et avec cette mer agitée, il est impossible de savoir quand ils seront capables de recevoir de l'aide », a-t-il dit, assurant que « 510 membres d'équipage » étaient à bord. « Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé », a-t-il ajouté.

Le croiseur Moskva avait participé dans les premiers jours de l'invasion à une attaque contre l'île aux Serpents, située en mer Noire près de la frontière roumaine, au cours de laquelle 19 marins ukrainiens avaient été capturés. Ils avaient par la suite été échangés contre des prisonniers russes.

