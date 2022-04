«Partygate» au Royaume-Uni: Boris Johnson contesté au sein de son propre gouvernement

Boris Johnson refuse de démissionner. Il s’accroche au pouvoir, malgré la réception d’une première amende pour avoir organisé des fêtes pendant les confinements. L’opposition appelle à son départ, certains sondages parlent d’une moitié de l’électorat favorable à sa démission. Au sein de son propre gouvernement, un ministre vient de démissionner.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Justice, Lord David Wolfson, a présenté sa démission ce mercredi 13 avril, après un an et demi au gouvernement. Dans la lettre qu’il adresse au Premier ministre Boris Johnson, l’avocat justifie sa décision par « l’échelle, le contexte et la nature » des infractions aux lois Covid au sein du gouvernement et par la réponse officielle de l’exécutif aux amendes reçues.

En charge des questions de droits humains et de la Constitution, David Wolfson n’était pas un membre prééminent du gouvernement, mais sa démission est le premier message fort en provenance d’un membre du parti conservateur depuis que Boris Johnson a reçu une amende. Pour l’instant, seuls deux autres députés tories ont appelé le Premier ministre à démissionner, sans pour autant adresser de lettres de défiance au comité du parti.

Contrairement à l’opposition travailliste et social-démocrate, les conservateurs semblent s’être convaincus que la guerre en Ukraine et les élections locales, le mois prochain, ne constituent pas un contexte favorable à une élection interne. Boris Johnson pourrait encore recevoir une ou plusieurs autres amendes pour les autres fêtes de Downing Street.

► À lire aussi : «Partygate» au Royaume-Uni: Boris Johnson écope d'une amende, l'opposition réclame sa démission

