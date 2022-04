Ukraine: à Kharkiv, une poignée de restaurants rouvre pour soutenir le moral des habitants

Reportage

Dans l’est de l’Ukraine, les troupes russes s’amassent en prévision d’une prochaine offensive dans le Donbass. Plus au Nord, proche de la frontière avec la Russie, la deuxième ville du pays, Kharkiv, essuie des bombardements incessants. Dans les quartiers nord surtout, mais aussi dans le centre et le sud de la ville. Les commerces de Kharkiv ont fermé depuis déjà plusieurs semaines. Mais une poignée de restaurants a décidé de rouvrir ces derniers jours, avant tout pour soutenir le moral des habitants qui sont restés sur place. Une oasis en pleine guerre.

Avec nos envoyés spéciaux à Kharkiv, Marie Normand et Julien Boileau

Dans les rues mortes de Kharkiv, aux commerces inévitablement fermés, de la musique s’échappe d’une porte ouverte. Un petit coin de paradis, explique Lyuke. Attablé avec sa salade et son soda, il ne s’attendait pas à trouver un tel endroit à Kharkiv en pleine guerre. « Ce n’est pas si sécurisé parce qu’il y a de grandes fenêtres en verre qui ne sont pas protégées, confie-t-il. Mais on se sent en sécurité, on arrête de se faire du souci quelques minutes, juste le temps d’apprécier le moment. »

Ce restaurant, fréquenté par la jeunesse branchée de Kharkiv avant la guerre, avait fermé ses portes depuis le 24 février. En raison d'un problème d’employés surtout, explique Lena, la gérante du restaurant : tous les serveurs et les cuisiniers avaient fui vers l’ouest du pays. Elle, elle est restée. Et elle a décidé il y a quelques jours, de donner une nouvelle impulsion à son quartier. « Les gens devraient trouver ce lieu sûr, plus ou moins. »

C’était le premier restaurant à rouvrir dans le centre de Kharkiv, avec des prix réduits pour faire revenir la clientèle. La faire sortir des abris anti-aériens, explique Lena : « Nous aussi on a peur. Notre second restaurant a été bombardé. Mais les gens s’assoient ici. Ils n’entendent pas les bruits des explosions parce que la musique est forte. Et on espère que tout s’arrangera bientôt. »

