Ukraine: une application pour compenser les dégâts matériels dus à la guerre

En raison de l'invasion russe, des milliers de citoyens dans différentes villes du pays se sont retrouvés sans abri, l'État a donc promis d'aider à la reconstruction des logements et des biens. Le ministère de la Transformation numérique lance un processus de collecte d'informations et d'enregistrement des pertes afin de les compenser.

Avec nos envoyés spéciaux à Kiev, Clea Broadhurst et Jad El Khoury

« Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de dégâts. La roquette est tombée là-bas… C’est pour ça que la force de l’explosion a détruit toutes les fenêtres de mon appartement. » L’appartement d’Anton, dans l’est de Kiev, est recouvert de bouts de verre et de fenêtres éparpillés sur le sol ou encore sur les lits. Il n’a pas encore tout nettoyé afin de pouvoir prendre en photos l’étendue des dégâts.

« Maintenant en Ukraine, poursuit-il, on a une application du gouvernement qui s’appelle DIA, ce qui veut dire “le gouvernement et moi”. J’ai juste à rentrer ce qu’il me faut pour mes fenêtres : j’y ajoute les photos et les vidéos des dégâts, je vais mettre approximativement la somme dont j’aurais besoin pour les réparations et ils m’enverront une réponse pour me dire comment on pourra procéder. »

Vers la reconnaissance de l’étendue de la destruction du pays

Tous les dégâts suite à des explosions ou des bombardements peuvent être enregistrés, qu'il s'agisse d'une maison, d'une maison ou encore d'un commerce. Cette application est d’une aide précieuse selon Lesia Vasylenko, une députée ukrainienne : « Nous aurons une trace de tout ce qui a été détruit. C’est très important de faire ça car il ne s’agit pas seulement de réparer les choses aujourd'hui. Il s’agit aussi d’avoir des preuves archivées de tous les dégâts que l’armée russe aura fait. De cette manière, nous pourrons plus tard faire une demande de dédommagement à la fédération de Russie. »

Pour la députée, c’est un premier pas vers la reconnaissance de l’étendue de la destruction du pays lors de la guerre.

