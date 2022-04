À la Une: l’extrême droite française, les Balkans et le fantasme du «grand remplacement»

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Ces dernières années, l’extrême droite française s’est prise de passion pour les Serbes , érigés en fragiles « remparts de la chrétienté » face aux prétendus assauts conquérants des musulmans des Balkans. Un récit qui réussit à fédérer toutes les chapelles nationalistes, des partisans de Marine Le Pen à ceux d’Éric Zemmour.

Le 9 avril, la Serbie a reçu une importante livraison de matériel militaire en provenance de Chine. Au moins six avions Y-20 de l’armée de l’air chinoise ont atterri dans un aéroport militaire près de Belgrade. Selon des experts militaires, il s’agirait d’une livraison de systèmes sol-air chinois HQ-22 – l’équivalent du S-300 russe et du Patriot américain – à destination de l’armée serbe. L’opération risque de contribuer à la course aux armements dans les Balkans. C’est aussi « démonstration de force » de la Chine servant à affirmer la capacité de projection de l’armée de l’air chinoise en Europe.

Révélations inquiétantes de la chaîne suisse RTS : Dick Marty, l’ancien rapporteur du Conseil de l’Europe qui avait révélé les crimes de guerre imputés à l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), serait menacé de mort chez lui en Suisse par les services secrets serbes, qui voudraient faire porter au Kosovo la responsabilité de son élimination.

Crimes de guerre en Ukraine : l’expérience des Balkans et du TPIY

Les crimes de guerre commis en Ukraine seront-ils jugés ? En attendant la création d’un tribunal international, il faut collecter le plus de preuves possible avant qu’elles ne disparaissent. Retour d’expérience avec Patrick Lopez-Terres, ancien directeur des enquêtes au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

« Il faut écouter les enfants qui ont grandi en temps de guerre. » À Belgrade et à Pristina, deux expositions donnent la parole à des enfants ukrainiens, syriens et des Balkans qui ont grandi pendant la guerre dans leurs pays. Le musée de l’enfance en temps de guerre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, a collecté leurs histoires associées à des objets de leur vie quotidienne.

Au Monténégro, 19 000 biens immobiliers appartiennent à des ressortissants russes. Parmi eux, l’oligarque Oleg Deripaska, très proche de Vladimir Poutine, ou encore le procureur de Moscou, Denis Popov. Milo Đukanović avait ouvert sans limites les portes du petit pays aux capitaux russes.

En Grèce, il y a les bons et les « mauvais » réfugiés . Alors que le pays accueille à bras ouverts les Ukrainiens, des ONG dénoncent le mauvais traitement réservé aux autres réfugiés, soumis à de violents refoulements aux frontières avec la Turquie.

Bosnie-Herzégovine : le Haut-Représentant international sanctionne Milorad Dodik

C’est une première depuis sa prise de fonction : le 13 avril, Christian Schmidt, le Haut-Représentant international en Bosnie-Herzégovine, a utilisé les « pouvoirs de Bonn » pour casser une mesure séparatiste de l’entité serbe . Sa décision a aussitôt suscité une tempête de réactions en Republika Srpska. Les autorités ne comptent pas retirer la loi.

La veille, le Royaume-Uni avait annoncé des sanctions économiques, comprenant l’interdiction de voyager et le gel des avoirs, contre Milorad Dodik, l’homme fort de Republika Srpska et membre de la présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine, ainsi que Željka Cvijanović, la présidente de l’entité serbe. De leur côté, les États-Unis ont placé sept anciens hauts responsables politiques des Balkans sur leur liste des personnalités sanctionnées pour corruption. Est-ce le début d’une offensive des pays occidentaux contre les autocrates et les politiciens corrompus des Balkans ?

Pour certains experts, les tensions en Bosnie-Herzégovine menacent la tenue des élections générales prévues en octobre. Les trois membres de la présidence tripartite de la Bosnie-Herzégovine ne parviennent pas à s’entendre sur une réforme de la loi électorale. Le pays voisin, la Croatie, s’immisce et appelle à reporter le scrutin. Le chef des nationalistes croates du HDZ-BiH, Dragan Čović, menace de créer une troisième entité.

À la crise politique s’ajoute une crise économique. Que ce soit à Sarajevo ou à Banja Luka, le nombre de soupes populaires a explosé . En cause, l’inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires sur fond de salaires toujours trop bas pour vivre décemment.

