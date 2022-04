[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: de puissantes explosions entendues à Kiev

Au 51e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, suivez l'évolution du conflit en direct, ce vendredi 15 avril.

Publicité Lire la suite

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

►Cliquez ici pour rafraîchir la page

Les points essentiels :

► Les autorités russes ont annoncé que le croiseur russe Moskva a coulé en mer lors de son transport après avoir subi des dégâts suite à une explosion de munitions causée par un incendie. L'Ukraine avait dès mercredi soir déclaré avoir frappé ce navire avec des missiles Neptune et qu'il avait sombré peu de temps après. La perte du croiseur Moskva est « un coup dur » pour la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone.

► De puissantes explosions ont été entendues à Kiev très tôt ce vendredi. Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d'un redéploiement dans le sud et l'est du pays.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

03h50 : La CIA prévient du risque nucléaire posé par un Poutine confronté à des revers

Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé jeudi soir le chef de la CIA, William Burns. « Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance », a déclaré M. Burns lors d'un discours à Atlanta.

Le Kremlin a évoqué la mise en alerte de ses forces nucléaires « mais nous n'avons pas vraiment constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver nos inquiétudes », a ajouté le patron de la principale agence de renseignement américaine, qui s'exprimait devant les étudiants de l'université Georgia Tech. « Il est évident que nous sommes très inquiets. Je sais que le président (Joe) Biden est profondément préoccupé par le risque d'une Troisième Guerre mondiale et fait tout pour éviter de parvenir au point où un conflit nucléaire devient possible », a-t-il ajouté.

La Russie dispose de nombreuses armes nucléaires tactiques, d'une puissance inférieure à la bombe d'Hiroshima, conformément à sa doctrine « escalade-désescalade » qui consisterait à faire usage en premier d'une arme nucléaire de faible puissance pour reprendre l'avantage en cas de conflit conventionnel avec les Occidentaux. Mais cette hypothèse implique que « l'Otan intervienne militairement sur le terrain en Ukraine au cours de ce conflit, et ce n'est pas une chose, comme le président l'a clairement fait savoir, qui est prévue », a-t-il souligné.

03h45 : De puissantes explosions entendues à Kiev

De puissantes explosions ont été entendues à Kiev aux premières heures de la journée de vendredi, tandis que des sirènes d'alerte ont retenti à travers l'Ukraine alors que les forces ukrainiennes et les habitants se préparaient à de nouvelles attaques de la Russie. Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d'un redéploiement dans le sud et l'est du pays.

La marine russe continue de bombarder des villes côtières ukrainiennes. À Marioupol et à Odessa, les habitants se préparaient à de nouvelles attaques, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné dans son allocution vidéo quotidienne la volonté de la Russie de frapper la région du Donbass, dans l'est du pays. La presse ukrainienne n'a rapporté dans l'immédiat aucun dégât après les explosions survenues vendredi matin à Kiev mais aussi à Kherson, dans le sud, et à Kharkov, dans l'est. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne