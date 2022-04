Le croiseur «Moskva» coulé en mer Noire: un immense revers pour la marine russe

Entretien

Le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé mardi, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. Pour la marine de la Fédération, c'est un incendie à bord qui a provoqué la perte du bateau. Quant aux Ukrainiens, ils assurent que le croiseur a été détruit par l'un de leurs missiles antinavire. Entretien avec Vincent Groizeleau, rédacteur en chef de la revue Mer et marine, sur l'importance que revêt cet évènement.

RFI : Toutes les hypothèses sont-elles possibles pour expliquer ce naufrage ?

Vincent Groizeleau, rédacteur en chef de la revue Mer et marine : Toutes les hypothèses, effectivement, sont possibles, parce qu'on a déjà vu des incidents sur des bâtiments russes, surtout ceux de l'ère soviétique qui sont des bateaux vraiment chargés, remplis de munitions, de missiles, d'obus et évidement de combustible pour leurs propres besoins et aussi pour ceux de leurs hélicoptères. Donc ce sont quand même relativement des bombes flottantes, et on a déjà vu des incidents.

Mais il est vrai que les déclarations ukrainiennes, selon lesquelles le bateau aurait été touché par un missile antinavire, sont réellement crédibles. On est face à des missiles antinavires existants, des missiles qui ont une portée de 300 kilomètres, donc c'est tout à fait crédible. Un engin comme ça, touchant le bateau, à peu près n'importe où, parce qu'il y a de l'armement et du combustible dans plein d'endroits différents, a pu générer un incendie qui ensuite a ravagé le bateau. C'est typiquement ce qu'il s'est passé il y a 40 ans aux Malouines, quand les Britanniques se sont fait détruire un destroyer par un missile Exocet, qui avait incendié le navire et qui avait fini par couler sous l'effet du feu.

Cette frégate de défense antiaérienne était pourtant dotée de moyens de protection.

Oui, c'est vrai que c'est assez curieux, parce que c'est un bateau certes ancien, c'est un navire qui est entré en service en 1982, un bateau qui certes avait été conçu à l'époque pour s'en prendre aux porte-avions américains, avec ces grands tubes qu'on voit sur les côtés, qui sont des missiles antinavires conçus justement pour la destruction de grosses unités de surface, mais il était aussi doté d'un grand nombre de missiles antiaériens, et également de canons multitubes qui sont là pour se défendre contre des menaces aériennes et typiquement des missiles.

Donc, que s'est-il passé ? Est-ce que les conditions météo dégradées ont fait que les systèmes n'ont pas bien fonctionné ? Est-ce que les systèmes n'étaient pas assez efficaces et n'ont pas repéré le missile qui arrivait dessus ? Est-ce que, comme le soulèvent les Ukrainiens, la défense du bateau a été accaparée par des drones TB2 (drones du constructeur turc Bayraktar, NDLR), qui tournaient autour du bateau, ou en tout cas, à proximité, et qui finalement ont mobilisé les marins russes qui n'ont pas vu le missile arriver, et ont été débordés ? On ne sait pas très bien, et malheureusement ce bateau ayant coulé, ce sera difficile de voir, simplement par l'image avec des indices qu'on aurait pu regarder sur la coque, ce qu'il a pu se passer.

Que dit la perte du Moskva de la marine russe ?

D'abord, c'est très symbolique. Et puis Moskva, ça veut dire Moscou, donc c'est un symbole : les Ukrainiens ont coulé le croiseur « Moscou » ! Et ensuite, c'est effectivement le plus grand bâtiment de la marine russe, et le bâtiment amiral de la flotte de la mer Noire, donc c'est un très grand symbole. Ça en dit aussi sur l'ensemble de l'armée russe, c'est-à-dire qu'il y a des armes très technologiques, très menaçantes, mais à côté de ça, il y a quand même une grosse partie des capacités militaires russes qui sont vieillissantes et manifestement vulnérables, en tout cas pas taillées pour des combats modernes.

Et voilà, ce bateau qui avait plus de 40 ans est aujourd'hui au fond de l'eau et ça interroge énormément sur le reste de la marine russe, constituée encore de beaucoup de bateaux de cette époque, bien qu'il y ait des bâtiments modernes qui sont entrés en service. En tout cas, pour les principaux navires, on est encore sur des navires de l'époque soviétique. La marine russe est-elle obsolète ? On peut se poser la question.

La perte de ce navire va-t-elle influer sur l'offensive en cours ?

Non, je ne pense pas, car c'est un seul bateau sur une quarantaine qui évoluent en ce moment dans la flotte de la mer Noire au profit des opérations en Ukraine. Alors certes, c'était le plus grand ; certes, c'était un bateau bardé de capteurs, donc extrêmement intéressant pour le suivi de situation, par exemple la surveillance aérienne, la surveillance en surface. C'étaient évidemment des capacités d'intervention, mais plutôt maritime et antiaérienne, parce que ce bateau n'était pas équipé de missiles de croisière capables de toucher des cibles terrestres.

Donc, non, ça ne changera pas la face des choses, la flotte russe reste très dominante en mer Noire. Elle a le contrôle de la mer Noire, parce qu'elle a beaucoup plus de moyens que la marine ukrainienne, qui était déjà très petite à l'ouverture des hostilités, et qui désormais n'a quasiment plus de bateaux. Son bateau principal a été sabordé et le reste, on peut présumer qu'il a été détruit ou reste au port. Mais on n'a pas d'indication aujourd'hui quant à la capacité ukrainienne navale : est-ce qu'ils ont encore des navires ? Avec quelles capacités offensives ? Sont-ils capables de sortir, de mener des opérations ? On ne sait pas. Donc, non, la destruction de ce croiseur ne va pas changer la donne sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un coup dur, symbolique, extrêmement fort pour la Russie.

Ce n'est pas n'importe quoi, on est en train de parler d’un bateau de 186 mètres de long, qui fait plus de 11 000 tonnes ; c'est l'un des plus gros bateaux en service dans la région ! Donc, ce n'est vraiment pas n’importe quoi et on attend aussi de savoir ce que sont devenus les 500 marins qui étaient à bord. Parce que le ministère russe de la Défense dit qu'ils ont été évacués. On n'évacue pas un bateau de guerre comme ça, s'ils ont été évacués, c'est qu'il était vraiment en péril et qu'il n'avait plus la maîtrise de l'incendie. J'ai un peu des doutes quant au fait qu'ils s'en soient tous sortis indemnes.

