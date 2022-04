Reportage

Ukraine: à la recherche de médicaments dans la région de Donetsk

Dans le Donbass, une bonne partie de la population a évacué des régions de Donetsk et Luhansk, mais de nombreuses personnes ont fait le choix de rester chez elles, notamment des personnes âgées. AFP - FADEL SENNA

Dans le Donbass, les sirènes qui alertent la population des potentiels bombardements aériens, retentissent de plus en plus souvent. Une bonne partie de la population a évacué des régions de Donetsk et Luhansk, mais de nombreuses personnes ont fait le choix de rester chez elles, notamment des personnes âgées. À Slaviansk, par exemple, dans la région de Donetsk, à quelques kilomètres du front, ces personnes ont de grosses difficultés à s’approvisionner en nourriture, en eau, en essence et en médicaments. Reportage lors d’une livraison de médicaments très attendue dans le principal hôpital de la ville.