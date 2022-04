Reportage

Dans le Donbass, le village de Sviatohirsk extrêmement divisé sur la guerre

Sviatohirsk, le 15 avril 2022. © Marie Normand/RFI

Dans l’est de l’Ukraine, le Donbass se prépare à l’offensive des forces russes. De part et d’autres de la ligne de front, les forces ukrainiennes et russes amassent des troupes et du matériel. Cerné à l’est et au nord par les combats, le village russophone de Sviatohirsk est extrêmement divisé à propos de cette guerre et une grande partie de la population a choisi de ne pas évacuer.