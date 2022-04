[EN DIRECT] Plus de 2500 soldats ukrainiens sont morts depuis le début du conflit, selon Kiev

Suivez en direct les dernières informations du conflit en Ukraine, ce samedi 16 avril, au 52e jour de l’invasion russe.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil

Les points essentiels :

► La Russie annonce avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assure que les frappes sur la capitale ukrainienne vont être intensifiées pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe.

► Le président ukrainien a déclaré vendredi soir sur CNN qu'entre 2 500 et 3 000 soldats ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que 10 000 autres avaient été blessés.

►À la date du 15 avril, plus de cinq millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations en une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h20 : La Russie avertit Washington de « conséquences » suite à son aide militaire à l'Ukraine

La Russie a adressé cette semaine aux États-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de « conséquences imprévisibles » suite à son aide militaire en forte hausse à l'Ukraine, selon des informations de presse. Selon cette note diplomatique, Moscou avertit les États-Unis et l'Otan contre l'envoi d'armes « plus sensibles » à l'Ukraine, jugeant que de tels équipements militaires mettaient de l'« huile sur le feu » et pourraient provoquer des « conséquences imprévisibles », a rapporté le Washington Post.

Cet avertissement a été fait alors que le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide militaire d'une valeur de 800 millions de dollars à l'Ukraine, dont des hélicoptères et des véhicules blindés de transport de troupes. « Ce que les Russes nous disent en privé est précisément ce que nous disons au monde publiquement, que l'aide massive que nous fournissons à nos partenaires ukrainiens fait la preuve de sa remarquable efficacité », a indiqué un haut-responsable américain, cité par le Post.

Le département d'État s'est refusé à tout commentaire. Selon le New York Times, cette note a été adressée selon la voie diplomatique normale et n'est pas signée d'un haut-responsable russe.

04h00 : Le Premier ministre et des responsables ukrainiens à Washington la semaine prochaine

Le Premier ministre et des responsables ukrainiens se rendront la semaine prochaine à Washington à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, ont déclaré vendredi soir des sources au fait de la question.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, le ministre des Finances, Serhiy Martchenko, et le gouverneur de la banque centrale, Kyrylo Chevtchenko, devraient s'entretenir avec, entre autres, des responsables financiers des pays du G7 et participer jeudi 21 avril à une table ronde sur l'Ukraine organisée par la Banque mondiale, ont ajouté les sources. Cet événement sera la première occasion pour les responsables ukrainiens de rencontrer en personne un grand nombre de responsables financiers des économies avancées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Les retombées du conflit en Ukraine devraient dominer les réunions des hauts responsables des pays membres de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que du G7 et du G20, la semaine prochaine, le FMI s'apprêtant à revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale en raison de la guerre. La réunion de jeudi s'apparentera davantage une table ronde qu'à une conférence de donateurs, bien que le FMI et la Banque mondiale ont ouvert des comptes séparés pour pouvoir traiter et relayer les dons, et que de nouvelles promesses de dons doivent être annoncées la semaine prochaine.

Elle donnera également aux responsables l'occasion de discuter de la dévastation de l'Ukraine et des conséquences économiques de la guerre, ainsi que du fonctionnement continu du secteur bancaire et financier ukrainien. « Sans soutien maintenant, il n'y aura pas de reconstruction à l'avenir », a déclaré l'une des sources. La Banque mondiale n'a pas immédiatement fait de commentaire sur cet événement.

03h50 : Plus de 2 500 soldats ukrainiens morts depuis le début du conflit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi soir sur CNN qu'entre 2 500 et 3 000 soldats ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que 10 000 autres avaient été blessés.

