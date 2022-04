Ukraine: à Lyssytchansk, oblast de Louhansk, l'espoir fébrile de la fin des combats

Avec nos envoyés spéciaux à Lyssytchansk, Clea Broadhurst et Jad El Khoury

Comme beaucoup de villes dans cette région sous les feux russes depuis le début de la guerre, les rues de Lyssytchansk sont désertes.

Fatinia, une dame âgée de 72 ans, raconte que tout le monde se réfugie dans les abris.

Sa petite-fille, Asia, n'a pas voulu quitter la ville, car son âme est ici. Elle garde l'espoir que la guerre se termine bientôt, malgré les risques qu'elle encourt.

Dimitri, le père d'Asia, explique qu'il tente de garder le moral du mieux qu'il peut, en jouant de la musique chez eux.

Pendant la guerre, personne ne peut plus vraiment jouer dehors. Avant, j'avais mon propre groupe de rock. Maintenant, on apprend à nos enfants, à ma fille et ses amis, à jouer de la batterie. Mes amis et moi, on essaye de leur changer un peu les esprits en attendant que ça se termine