GUERRE EN UKRAINE - JOUR 54

En direct: l'Ukraine s'attend à une «semaine difficile» dans la région de Lougansk

Un homme marchant le long des restes d'un immeuble détruit à Marioupol, ville assiégée par l'armée russe, le 17 avril 2022. © REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au 54e jour de l'invasion russe en Ukraine, les regards se portent toujours plus sur l'est du pays. L'armée russe a indiqué qu'elle concentrait ses forces dans cette zone, particulièrement à Marioupol où il reste des soldats ukrainiens qui ont refusé de répondre au dernier ultimatum. D'après Volodymyr Zelensky, Moscou veut « achever et détruire » le Donbass.