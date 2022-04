Les sanctions visant la Russie affaiblissent l'Occident, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, lundi 18 avril 2022 via REUTERS - SPUTNIK

La Russie, pays le plus sanctionné au monde devant la Syrie et l'Iran. Mais ces sanctions affaiblissent les occidentaux, selon Vladimir Poutine. Dans son discours sur l'état de l'économie russe, ce lundi 18 avril, le président russe a ajouté que l'inflation dans son pays était en train de se stabiliser et que la demande était revenue à la normale.