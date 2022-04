Muhamed Gafić, défendre Sarajevo jusqu'au toit du monde

Portrait libre

C’est un des plus célèbres alpinistes de Bosnie-Herzégovine. Pendant le siège de Sarajevo, ce combattant des forces spéciales a défendu la ville et même tenté de hisser le drapeau bosnien sur la cime de l'Himalaya. Muhammed Gafić se bat aujourd'hui contre la dérive nationaliste de la Bosnie-Herzégovine.

De nos correspondants régionaux,

Muhammed Gafić est un homme qui aime prendre de la hauteur. Même à Sarajevo, il habite Bistrik, l'un des plus anciens quartiers de la capitale bosnienne, logé sur la colline où s'était installée la première forteresse ottomane, au milieu du XIVe siècle. Pour accéder jusque chez lui depuis la vallée, là où bat le cœur de la ville, il faut remonter une rue étroite et escarpée, comme une voie d'accès vers l'un des 800 sommets qu'il a escaladés durant sa carrière d'alpiniste, longue de plus d'un demi-siècle. Né à Sarajevo en 1948, Muhamed Gafić, affiche toujours une forme olympique et lâche volontiers : « Je suis à la retraite depuis 2005, si ça continue, je vais finir par couler le système de pension bosnien ! »

Diplômé en sociologie, professeur de marxisme dans les années 1970, Muhamed Gafić a intégré les forces spéciales yougoslaves en 1985. Il était en charge des entraînements physiques et y est resté jusqu'à leur éclatement, en mars 1992, après la déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Trente ans ont passé depuis l'implosion de la Yougoslavie, mais la pilule ne veut toujours pas passer. « Je suis convaincu que les puissances impérialistes ont voulu sacrifier notre pays, le dernier d'Europe où on vivait tant bien que mal un système socialiste », s'indigne le vieil homme, reprenant à son compte les rumeurs qui circulent encore à Sarajevo, Belgrade ou ailleurs dans l'ancien État commun des Slaves du Sud.

Le 6 avril 1992, au moment où commençait le siège de Sarajevo, Muhamed Gafić se trouvait à Skopje, dans la République de Macédoine, avec sa femme et leurs deux enfants. Sans hésiter, il a immédiatement pris la route de sa ville natale. « La Yougoslavie était ma patrie, mais je savais que je devais défendre la Bosnie-Herzégovine, la terre de ma famille, là où se trouve ma maison. Si c'était à refaire, je reviendrais à Sarajevo. »

Muhamed Gafić remet vite l'uniforme et finit par devenir commandant adjoint des forces spéciales bosniaques pour la défense de la patrie, un des plus hauts gradés du Sarajevo assiégé. Les conditions de vie sont alors terribles : la ville est pilonnée quotidiennement par l'artillerie serbe, les snipers font régner la terreur et les vivres manquent. Mais Muhamed Gafić tient le choc, habitué aux situations extrêmes.

« L'alpinisme oblige ceux qui s'y soumettent à toujours repousser leurs capacités jusqu'à l'extrême limite, à vivre des situations insupportables », explique-t-il, lui qui considère cette discipline comme une véritable philosophie. « On se bat avant tout contre soi-même. » En 1979, il a grimpé une première fois l'Everest avec une expédition yougoslave, au sommet duquel les températures descendent sous les -40° voire les -50°C et où l'oxygène se fait rare. « Chez moi, à Sarajevo, je suis athée. Mais dès que je commence à grimper, je me mets à reconsidérer ma foi. À 5 000 mètres, je suis déjà un bon croyant et à 7 000, je deviens carrément intégriste », s'amuse-t-il, les yeux rieurs derrière ses lunettes.

Au printemps 1994, sa femme Fikreta est revenue à Sarajevo avec leurs enfants, Zijah et Zaina, bien avant la fin du siège. Tous trois avaient trouvé refuge à Florence. Les Croates et les Bosniaques musulmans venaient alors de signer à Vienne l'accord de Washington. Ce cessez-le-feu organisait en outre le territoire détenu par les deux forces en dix cantons, ce qui a pavé la voie à la création de l'actuelle entité croato-bosniaque.

C'est juste après la signature de cet Accord de Washington que Muhamed Gafić a eu l'idée de monter une expédition rassemblant des combattants bosniaques et croates dans l'Himalaya. Objectif : escalader le K2, le deuxième plus haut sommet au monde. « On a croisé des Américains, des Japonais, des Britanniques, des Italiens et des Espagnols, ils voulaient tous bivouaquer avec nous », se souvient-il, ému. « Les Américains nous ont donné 30 kilos de chocolat, plus qu'on ne pouvait en trouver dans tout Sarajevo durant le siège. »

Ils n'ont pas réussi à aller jusqu'en haut : au moment où ils quittaient le dernier camp de base, à 7 400 m d'altitude, un des membres a fait un AVC et toute l'équipe est redescendue pour le soutenir. Son principal regret reste surtout de « ne pas avoir pu invité [ses] anciens collègues des forces spéciales yougoslaves, qui se battaient dans le camp d'en face, côté serbe ». Durant le siège, Muhamed Gafić a aussi fait paraître son premier roman, Sarajevski Rulet (la roulette sarajévienne), qui a connu un franc succès localement. Deux autres volumes ont ensuite été publiés en 1996, peu après la fin des combats.

Muhamed Gafić estime avoir « gagné la guerre », puisque les frontières de l'État de Bosnie-Herzégovine ont été préservées, mais il regrette amèrement les concessions faites aux nationalistes lors des Accords de paix de Dayton, qui ont entériné le partage du pays sur une base ethnique. « Qu'ils soient Serbes, Croates ou Bosniaques, ils s'étaient déjà tous entendus avant les combats pour détruire le socialisme », peste celui qui reste attaché aux valeurs d'unité et de fraternité, la devise yougoslave. Ces derniers mois, l’alpiniste a rejoint le groupe Restart, qui veut faire entendre la voix des citoyens dans la crise que traverse actuellement la Bosnie-Herzégovine, interpellant les responsables politiques locaux comme les diplomates occidentaux.

En 1989, au moment où la Fédération socialiste tentait d'introduire un peu plus de capitalisme dans son économie pour sortir de la terrible crise qui la paralysait depuis plusieurs années, Muhamed Gafić était parti à l'assaut du Pic Lenine, dans le massif du Pamir, à la frontière actuelle entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Mais son expédition a dû rebrousser chemin, à deux pas du sommet. « On a fini comme le communisme : en échouant tout près du but. »

