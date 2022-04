[En direct] Guerre en Ukraine: avec l'offensive du Donbass, le conflit entre dans une nouvelle phase

Au 55e jour de l'invasion russe en Ukraine, les regards se portent vers l'est du pays, où Moscou a lancé une offensive majeure lundi, selon le président Volodymyr Zelensky.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le président ukrainien a annoncé lundi 18 avril le début de l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses et où les combats meurtriers se sont intensifiés. « Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive », a déclaré Volodymyr Zelensky.

► La ville de Lviv, dans l'ouest du pays, relativement épargnée depuis le début de l'invasion de l'armée russe, a été prise pour cible. Des tirs « puissants » de missiles ont fait au moins sept morts et treize blessés lundi.

► À Marioupol, ville portuaire du sud-est, les derniers défenseurs ukrainiens résistent encore dans certains secteurs. Ces soldats semblent avoir ignoré l'ultimatum lancé par l'armée russe dimanche. « Ils combattront jusqu'au bout », prévient Denys Chmygal, le Premier ministre ukrainien.

► L'Ukraine a publié une courte vidéo montrant Viktor Medvedtchouk, député ukrainien et proche de Vladimir Poutine. Dans celle-ci, il demande au président russe et au président ukrainien Volodymyr Zelensky de s'entendre pour un échange : sa liberté contre celle des soldats et habitants de Marioupol. La Russie a également diffusé une vidéo montrant deux combattants britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, interpellant le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Les deux prisonniers lui demandent de les aider à rentrer chez eux en favorisant un échange avec Viktor Medvedtchouk.

03h20 : La Russie a lancé l'offensive dans l'Est

Un homme transporte un panneau de bois pour protéger les fenêtres en vue des bombardements, à Kramatorsk, le 18 avril 2022. REUTERS - MARKO DJURICA

« C'est l'enfer. L'offensive a commencé ». C’est avec ces mots que le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, a annoncé lundi soir le début de l’opération militaire russe sur le Donbass.

Le Kremlin n'a pas confirmé mais les combats se sont intensifiés ces dernières heures dans la région. Avec des affrontements à l’est de Kramatorsk, capitale ukrainienne du Donbass. D’après le gouverneur de la région de Louhansk, les combats se concentraient lundi dans plusieurs villes comme à Roubijne ou Popasna. À Kremina, les autorités rapportent la mort de quatre civils lundi dans des bombardements. D’après le conseiller de la présidence ukrainienne, la ville, soumise à d’intenses combats de rue, résiste aux « occupants russes ».

Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé dans un discours retransmis sur Telegram:

Nous pouvons maintenant confirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbas, qu'elles préparent depuis longtemps. Une grande partie de l'armée russe est désormais dédiée à cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes amenés ici, nous nous battrons. Nous nous défendrons.

Une fumée épaisse au-dessus du complexe industriel Azovstal, à Marioupol. via REUTERS - MARIUPOL CITY COUNCIL

Les forces ukrainiennes continuent aussi de se défendre aussi dans la ville portuaire de Marioupol. Ce mardi matin, le conseil municipal affirme que le vaste complexe métallurgique a de nouveau été bombardé par l’aviation russe. En plus des militaires, les souterrains abriteraient plus d’un millier de civils.

Avec le début de cette offensive sur l’est de l’Ukraine, la guerre est entrée dans une deuxième phase. Celle que redoutaient les Ukrainiens depuis le début du mois et le retrait des forces russes de la région de Kiev.

