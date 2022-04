La Turquie lance une offensive contre les forces du PKK dans le nord de l'Irak

L’opération, qui se concentre sur trois régions proches de la frontière turque, mobilise notamment des forces spéciales et des drones de combat. Selon le ministère de la Défense, l’offensive vise à déjouer une attaque de grande envergure du PKK contre la Turquie. Mais cette dernière cherche surtout à affaiblir l'implantation militaire des combattants kurdes dans ces régions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Cette nouvelle opération s’inscrit dans une série d’offensives menées par l’armée turque depuis mai 2019 dans ces régions du nord de l’Irak où le PKK est en concurrence avec les forces du Gouvernement régional du Kurdistan. L’offensive intervient d’ailleurs deux jours après une visite en Turquie du Premier ministre du Kurdistan d’Irak, Masrour Barzani, que Recep Tayyip Erdogan avait sans doute mis au courant.

Les autorités d’Ankara, qui se félicitent d’avoir considérablement affaibli le PKK en Turquie même ces dernières années, concentrent désormais leurs attaques sur les principaux camps militaires du groupe armé kurde en Irak, notamment dans les régions montagneuses de Gara et Zap. L’opération est risquée, en raison de la présence de soldats turcs sur ce terrain que le PKK connaît bien pour y être implanté depuis des décennies.

Les offensives de l'armée turque ont accentué les tensions entre Ankara et le gouvernement central irakien à Bagdad. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a affirmé que l’opération respectait « l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Irak, pays ami et frère ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne